С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.3 комментария
В массовом ДТП в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек
В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, грузовики и легковушка, пострадали пять человек
В результате столкновения рейсового автобуса и трех других транспортных средств в Зольском районе Кабардино-Балкарии пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает ТАСС, в Зольском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая рейсовый автобус маршрута Москва – Назрань. В аварии пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован в реанимацию Центральной районной больницы Зольского района. Медики решают вопрос о его транспортировке в Республиканскую клиническую больницу.
Среди пострадавших – водитель автобуса, два его пассажира и водитель легкового автомобиля. Состояние еще троих пострадавших оценивается как средней тяжести, они проходят лечение в специализированных отделениях ЦРБ Зольского района. Все пострадавшие получили необходимую помощь до госпитализации.
В МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, что обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура региона контролирует выяснение причин аварии. Вопросы оказания медицинской помощи находятся под контролем министра здравоохранения региона Рустама Калибатова, который поддерживает связь с Минздравом Ингушетии для координации дальнейшего лечения пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автобус с российскими туристами попал в ДТП на Пхукете, где было зарегистрировано значительное количество пострадавших. В Башкирии автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, что привело к травмам у нескольких человек. В Ленинградской области произошло столкновение автобуса и снегоуборочной техники, что привело к жертвам.