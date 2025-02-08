С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.3 комментария
Эстонский политик призвал бороться с теми, кто хочет превратить детей в «транс-фриков»
Эстонский политик Хельме призвал дать отпор силам, стремящимся изменить пол детей в Европе
Председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме на встрече правоконсервативных лидеров призвал к решительным действиям против политиков, намеренных «превратить детей в транс-фриков».
Хельме призвал патриотов Европы действовать решительно против политических сил, которые, по его мнению, стремятся превратить детей в «транс-фриков». Это заявление он сделал на встрече лидеров правоконсервативных партий, объединившихся в фракцию Европарламента «Патриоты Европы», передает ТАСС.
Хельме подчеркнул необходимость разрушения структур крайне левых и либеральных организаций, которые, по его словам, разрушают идентичность и наследие Европы.
Политик также обрушился с критикой на «климатических коммунистов», которые, по его мнению, стремятся прекратить частную собственность и отдать деньги коррумпированным элитам. Хельме предложил сделать неактуальными все леворадикальные медиаканалы, разрушающие свободу.
Фракция «Патриоты Европы» была сформирована после выборов в Европарламент 2024 года и включает в себя 84 депутата из 14 партий и 12 стран. Инициатором создания этой группы стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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