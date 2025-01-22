Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».10 комментариев
Захарова увидела иронию в запрете ЛГБТ-символики в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила иронию в запрете демонстрации символики ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) загранучреждениями США, подчеркнув, что теперь только посольства стран Евросоюза остаются под этими флагами, сталкиваясь с созданными для них проблемами.
Захарова увидела иронию в запрете США на использование ЛГБТ-символики загранучреждениями. Об этом сообщает ее Telegram-канал. Она подчеркнула, что этот запрет поставил в неловкое положение страны Евросоюза, которые теперь остаются в одиночестве с проблемами, созданными для них.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел ограничение на использование флагов, разрешив вывешивать на правительственных зданиях, посольствах и военных базах только флаг США и военную символику.