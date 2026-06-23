Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России
Президент России Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России.
Торжественная церемония награждения состоялась в Георгиевском зале, где Верховный главнокомандующий прикрепил знак отличия к знамени подразделения, передает РИА «Новости».
Военнослужащие встретили высокую награду, приуроченную к 90-летию подразделения, троекратным ура. Группы воинов-кремлевцев выстроились вдоль стен зала в полевой, церемониальной и парадной формах.
В ходе ожидания церемонии участники парадной вахты стояли неподвижно. На мероприятии присутствовали руководство ФСО и ветераны службы.
Ранее командир роты Андрей Ушанов поделился секретами моральной устойчивости кремлевских часовых.