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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    22 января 2025, 11:31 • Новости дня

    СМИ: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях

    Washington Free Beacon: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп ввел ограничение на использование флагов, разрешив вывешивать на правительственных зданиях, посольствах и военных базах только флаг США и военную символику, пишет Washington Free Beacon.

    По данным газеты, Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ и Black Lives Matter (БЛМ) на правительственных зданиях, в том числе на посольствах и военных базах по всему миру, передает ТАСС.

    Данное решение стало известным после получения копии соответствующего указа Госдепартамента. В документе указано, что в американских учреждениях, как внутри страны, так и за рубежом, теперь разрешено поднимать и демонстрировать только флаг Соединенных Штатов Америки.

    При этом в документе не упоминаются непосредственно флаги ЛГБТ и БЛМ. Указ предписывает, что на государственных зданиях могут вывешиваться только флаг США и некоторые виды военной символики.

    Также в документе указано, что в качестве меры наказания может рассматриваться как разрыв контракта, так и прекращение рабочих отношений с нарушителем.

    При администрации Джо Байдена на государственных объектах часто вывешивались иные флаги, такие как ЛГБТ и БЛМ, что и стало причиной трактовки нового указа как запрета этих символов.

    Ранее Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства заключается в том, что существует только два пола – мужской и женский.

    После этого Трамп посетил церковную службу в Вашингтоне, которую проводила священнослужительница Епископальной церкви, известная своими взглядами на права ЛГБТ. Во время службы она обратилась к Трампу с призывом проявить милосердие к представителям сексуальных меньшинств. Трамп потребовал извинений от епископа за критику политики против ЛГБТ.

    21 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одной из московских чебуречных гражданин США Джон Джордан устроил погром после обсуждения инаугурации Дональда Трампа, инцидент произошел в понедельник, 20 января.

    Американский гражданин Джон Джордан пригласил 31-летнюю россиянку Руслану на ужин в чебуречную на Сретенском бульваре, где они купили чебуреки и две бутылки водки, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В процессе ожидания заказа пара сильно напилась и провела в заведении более четырех часов. В ходе разговора тема сместилась на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, после чего Джордан начал кричать о том, что Джо Байден был бы лучшим вариантом.

    При этом Руслана поддерживала избранного президента.

    Оба участника стали раскидывать вещи в заведении. Сотрудники чебуречной не смогли самостоятельно успокоить дебоширов и были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь.

    Прибывшие службы выяснили, что помимо алкоголя пара также употребляла наркотики. В результате Джордана и Руслану доставили в токсикореанимацию с отравлением.

    В августе в российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти. Он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя.

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    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он утверждает, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США демонстрируют его подход к продвижению интересов страны на мировой арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Комментированием решений, анонсированных президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это указатель на методы продвижения интересов Соединенных Штатов на мировой арене», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров ответил на вопрос о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на высшем уровне. По его словам, президенты России и США уже выразили свою положительную позицию по этому вопросу. Лавров подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин заявил о своей готовности к контактам, а президент США Дональд Трамп выразил намерение установить контакт с Путиным в ближайшее время. «Так что ответ уже давно известен», – добавил российский министр.

    Ранее американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов Джо Байдена и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    21 января 2025, 22:43 • Новости дня
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США

    Сторонница инклюзивности адмирал Линда Ли Фаган уволена с поста главы Береговой охраны США

    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адмирал Линда Ли Фаган, первая женщина-командующий вооруженным подразделением США, была уволена по распоряжению администрации Дональда Трампа за «провалы в лидерстве» и акцент на политике разнообразия.

    Как сообщает Reuters, администрация Трампа уволила адмирала Линду Ли Фаган, первую женщину-командующего вооруженным подразделением США. Фаган была назначена руководителем Береговой охраны в 2021 году.

    Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамин Хаффман подтвердил ее увольнение. Он отметил, что причиной стали «провалы в лидерстве, операционные ошибки и неспособность продвинуть стратегические цели Береговой охраны США».

    Анонимный чиновник добавил, что Фаган уделяла «чрезмерное» внимание политикам разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял о намерении устранить такие программы в федеральных агентствах.

    Конгрессмен-демократ Рик Ларсен назвал это решение «ошибочным» и отметил, что оно «навредит готовности». Он подчеркнул, что «женщины и мужчины Береговой охраны заслуживают лучшего, чем безрассудные кадровые решения».

    Береговая охрана подвергается критике за случаи сексуального насилия, о которых стало известно из медиаотчетов. Более дюжины бывших курсантов подали иски в прошлом году, требуя компенсации в 130 млн долларов за насилие и бездействие руководства.

    Советник Трампа Илон Маск, ведущий усилия по сокращению затрат в федеральных агентствах, упомянул в соцсетях о DEI, но не подтвердил увольнение Фаган напрямую, заявив, что «подрыв вооруженных сил и безопасности границ в пользу расистских/сексистских DEI-программ больше не приемлем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают его выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом. Предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки внутриканадских событий, так как явное влияние на это оказал вступающий в должность новый президент США Дональд Трамп.

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    21 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
    Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство инаугурационной речью Дональда Трампа, он обратил внимание на его резкие выпады против Джо Байдена и Камалы Харрис.

    «Ну зачем ты (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась», – приводит слова Лукашенко БелТА.

    Лукашенко отметил, что Байден, по его мнению, выглядел более достойно во время церемонии, чем сам Трамп. Он пояснил, что это – его эмоциональное впечатление, и отметил, что во время трансляции его «захлестнули эмоции».

    При этом Лукашенко заявил, что поддержит кандидатуру Дональда Трампа при выдвижении на Нобелевскую премию мира при условии, что он станет миротворцем.

    Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января этого года. В конце декабря 2024 года Центризбирком страны зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.

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    21 января 2025, 19:28 • Новости дня
    На Трампа подали в суд после первых указов

    Профсоюз казначейства подал иск против Трампа из-за указа об увольнении госслужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный профсоюз работников казначейства подал иск против президента США Дональда Трампа из-за его указа, который упрощает увольнение госслужащих без права на апелляцию, сообщило агентство Bloomberg.

    В профсоюзе заявляют, что указ Трампа противоречит законодательным намерениям, поскольку Конгресс США установил для федеральных работников право на надлежащую правовую процедуру, сообщает «Известия».

    Профсоюз представляет интересы работников 37 федеральных агентств и департаментов и полагает, что указ Трампа радикально изменяет государственную службу. В частности, увеличивается количество и тип сотрудников, находящихся под угрозой увольнения без возможности апелляции.

    Ранее в публикации указывалось, что действия администрации Трампа могут привести к значительным изменениям в структуре государственной службы, что вызвало обеспокоенность среди федеральных служащих. В профсоюзе считают, что подобные меры могут негативно сказаться на государственной службе в целом.

    Ранее Трамп подписал указ о возвращении госслужащих, работающих удаленно, в офисы на полный рабочий день, что предполагает завершение организации удаленной работы.

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    21 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины

    Депутат Рады Тарасенко назвал приостановку помощи США вызовом для Украины

    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины
    @ REUTERS/Daniel Becerril

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней.

    По его словам, это может стать значительным вызовом для Украины, поскольку пока неясно, будет ли приостановка распространяться на страну и на действующие проекты, передает РИА «Новости».

    Тарасенко также отметил, что действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на три месяца. «Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование», – подчеркнул он.

    Кроме того, депутат добавил, что программы, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать. Он выразил надежду, что проведенный аудит покажет эффективное использование средств Украиной и американская поддержка продолжится: «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться».

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Трамп также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    21 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», – отметил Ушаков в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Напомним, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Позже Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином очень хорошим.

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    22 января 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп отменил политику инклюзивности в правительстве США

    Трамп назвал политику DEI дискриминационной и отменил ее в правительстве США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает РИА «Новости». По мнению Трампа, данная политика является дискриминационной и нарушает нормы гражданских прав.

    «Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность руководства, нормы и требования», – говорится в его указе.

    В указе также содержится требование соблюдать давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным программам DEI в частном секторе. Трамп подчеркнул, что в правительственных учреждениях, корпорациях, финансовых институтах, медицинской индустрии, на коммерческих авиалиниях, в правоохранительных органах и в вузах ранее внедрили «опасные, унизительные и безнравственные расовые и половые предпочтения под видом DEI».

    Трамп считает, что практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Он также призывает своих подчиненных и частный сектор отказаться от политики DEI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса, где главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» считалось специфически понятое равенство.

    Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и намеревался установить законодательное определение биологического пола, сообщал Fox News.

    Легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    21 января 2025, 17:22 • Новости дня
    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»

    Медведев раскритиковал концепцию Трампа о «золотом веке Америки»

    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мир заинтересован в процветании всего человечества, а не в доминировании одной страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инаугурацию президента США Дональда Трампа.

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином наглядно продемонстрировал многополярность мирового устройства, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    «И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», – заключил зампред СБ России.

    Напомним, во вторник президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию. Еще до вступления на второй президентский срок Трамп провел разговор с Си Цзиньпином.

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    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 00:52 • Новости дня
    Власти 18 штатов обжаловали указ Трампа о гражданстве

    Штаты и округ Колумбия подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

    Власти восемнадцати американских штатов и столичного округа Колумбия подали иск в суде Массачусетса, обжалующий указ президента США Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, сообщает ТАСС. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Джерси Мэттью Платкина, указ противоречит Конституции США и может негативно повлиять на сотни тысяч американских детей.

    Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подчеркнул, что Конституция четко определяет гражданство детей, рожденных на территории США, независимо от статуса их родителей. Иск подали генеральные прокуроры восемнадцати штатов, возглавляемых представителями Демократической партии, включая Калифорнию, Массачусетс, Колорадо и другие. Истцы требуют признать указ недействительным и запретить его исполнение.

    Дональд Трамп подписал указ после вступления в должность президента США. Как сообщает Reuters, под ограничения попадают дети нелегальных мигрантов, рожденные в США. Телеканал CNN ранее сообщал о планах команды Трампа отменить гражданство по праву рождения и ужесточить выдачу туристических виз для борьбы с «родильным туризмом». В интервью NBC News Трамп заявил о намерении прекратить автоматическое предоставление гражданства, предусмотренное 14-й поправкой к Конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вновь добавил Кубу в список стран, обвиняемых в поддержке терроризма, отменив указ Джо Байдена. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Команда Трампа готовит объявление чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности границ.

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    21 января 2025, 18:39 • Новости дня
    Трамп готов прекратить закупки нефти в Венесуэле

    Трамп заявил о возможном прекращении импорта нефти из Венесуэлы

    Трамп готов прекратить закупки нефти в Венесуэле
    @ REUTERS/Isaac Urrutia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности прекращения импорта нефти из Венесуэлы, объяснив это тем, что у страны достаточно собственных ресурсов.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить покупку нефти у Венесуэлы, передает РИА «Новости». Комментируя перспективы импорта, Трамп отметил, что у Штатов достаточно собственных запасов нефти и необходимости в венесуэльских поставках больше нет.

    «Мы, возможно, прекратим покупать нефть из Венесуэлы. Нам она не нужна… у нас достаточно собственной нефти», – сказал Трамп в Овальном кабинете во время встречи с журналистами.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть во вторник не показали единой динамики после заявлений президента США Дональда Трампа о дальнейших направлениях торговой политики страны.

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    22 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Философ Дугин допустил возможность покушения на Трампа

    Философ Дугин не исключил попытки покушения на Трампа и социальные волнения в США

    Философ Дугин допустил возможность покушения на Трампа
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сопротивление президенту США Дональду Трампу может вылиться в социальные волнения и возможное покушение из-за его обещаний раскрыть информацию об убийстве Джона Кеннеди и других преступлениях «глубинного государства» в США, заявил российский философ и политолог Александр Дугин.

    Дугин подчеркнул, что секретная информация о Кеннеди и «глубинном государстве внутри США», которую пообещал сделать доступной Трамп, затрагивает интересы спецслужб и влиятельных кругов внутри США, что может спровоцировать серьезное противодействие, передает РИА «Новости».

    По его словам, нельзя исключать ни покушение на Трампа, ни проявления социальной нестабильности или террористические акты в США. Пока эти угрозы не актуализировались, но они вполне могут стать реальностью, добавил философ.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Дональду Трампу может угрожать опасность.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга, а второе покушение было совершено у гольф-клуба во Флориде.

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    21 января 2025, 14:05 • Новости дня
    Трамп обязал признать только два пола в США

    Трамп запретил гендерную идеологию и обязал признать только два пола в США

    Трамп обязал признать только два пола в США
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп утвердил указ, который признает в стране только два неизменных пола – мужской и женский, отвергая концепцию гендерной идентичности.

    Согласно документу, пол человека определяется биологической классификацией и не может изменяться по желанию, передает ТАСС. Политика США теперь основывается на признании этой классификации и отказе от гендерной идентичности, рассматриваемой как «внутреннее и субъективное ощущение».

    В указе критикуется гендерная идеология, согласно которой пол может изменяться. Утверждения о возможности изменения пола признаются ложными. Документ устанавливает, что личные пространства, предназначенные для женщин и мужчин, могут использоваться только лицами соответствующего пола на основе биологической характеристики.

    Федеральным ведомствам поручено удалить информацию, продвигающую гендерную идеологию, и запрещено использовать государственные средства для ее продвижения. Также запрещается финансирование медицинских процедур по смене пола из государственного бюджета. Кроме того, Трамп поручил подготовить законопроект для кодификации указанных определений в течение 30 дней.

    Ранее Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    Кроме того, он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли, а также вывел страну из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.

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