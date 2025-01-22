СМИ: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях

Washington Free Beacon: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ и Black Lives Matter (БЛМ) на правительственных зданиях, в том числе на посольствах и военных базах по всему миру, передает ТАСС.

Данное решение стало известным после получения копии соответствующего указа Госдепартамента. В документе указано, что в американских учреждениях, как внутри страны, так и за рубежом, теперь разрешено поднимать и демонстрировать только флаг Соединенных Штатов Америки.

При этом в документе не упоминаются непосредственно флаги ЛГБТ и БЛМ. Указ предписывает, что на государственных зданиях могут вывешиваться только флаг США и некоторые виды военной символики.

Также в документе указано, что в качестве меры наказания может рассматриваться как разрыв контракта, так и прекращение рабочих отношений с нарушителем.

При администрации Джо Байдена на государственных объектах часто вывешивались иные флаги, такие как ЛГБТ и БЛМ, что и стало причиной трактовки нового указа как запрета этих символов.

Ранее Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства заключается в том, что существует только два пола – мужской и женский.

После этого Трамп посетил церковную службу в Вашингтоне, которую проводила священнослужительница Епископальной церкви, известная своими взглядами на права ЛГБТ. Во время службы она обратилась к Трампу с призывом проявить милосердие к представителям сексуальных меньшинств. Трамп потребовал извинений от епископа за критику политики против ЛГБТ.