Фадеев: Поручения Путина отразили темы встречи с СПЧ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, все темы, поднятые на декабрьской встрече с президентом, нашли свое отражение в перечне поручений, передает ТАСС.

Фадеев также добавил, что СПЧ традиционно участвует в работе по выполнению поручений президента совместно с министерствами, ведомствами и организациями, которым они адресованы.

В ближайшее время планируется содержательное обсуждение перечня поручений в президиуме совета и назначение ответственных за взаимодействие с властными институтами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения благотворительных организаций от уплаты НДС, поручил обеспечить сохранение жилья за военными, участвующими в зонах специальной военной операции и контртеррористической операции, а также поручил разработать меры противодействия преступным телефонным звонкам, осуществляемым с территории Украины.