С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.5 комментариев
Фадеев: Поручения Путина отразили темы встречи с СПЧ
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
По его словам, все темы, поднятые на декабрьской встрече с президентом, нашли свое отражение в перечне поручений, передает ТАСС.
Фадеев также добавил, что СПЧ традиционно участвует в работе по выполнению поручений президента совместно с министерствами, ведомствами и организациями, которым они адресованы.
В ближайшее время планируется содержательное обсуждение перечня поручений в президиуме совета и назначение ответственных за взаимодействие с властными институтами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения благотворительных организаций от уплаты НДС, поручил обеспечить сохранение жилья за военными, участвующими в зонах специальной военной операции и контртеррористической операции, а также поручил разработать меры противодействия преступным телефонным звонкам, осуществляемым с территории Украины.