С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.5 комментариев
Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность освобождения благотворительных организаций от НДС при передаче им продовольствия и товаров, что может облегчить налоговую нагрузку.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность освобождения от НДС на передачу продовольствия и товаров благотворительным организациям, сообщает ТАСС. Это решение направлено на поддержку благотворительных инициатив и улучшение условий для организаций, занимающихся социальной работой.
Кроме того, в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, указано, что правительству поручено рассмотреть увеличение лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с одного до трех процентов выручки налогоплательщика. Это касается случаев безвозмездной передачи имущества благотворительным организациям и некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО.
Также рассматривается возможность учета расходов на услуги, оказанные безвозмездно таким организациям, в составе внереализационных расходов налогоплательщика в пределах соответствующего лимита. Эти меры могут способствовать активизации благотворительной деятельности и улучшению работы социально ориентированных некоммерческих организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России предложили отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для продуктов, которые передаются на благотворительность, что может способствовать увеличению объема пожертвований, а партия «Единая Россия» в условиях пандемии предложила создать дополнительные меры поддержки для некоммерческих организаций (НКО), подчеркнув важность таких инициатив для социальной стабильности.