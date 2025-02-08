Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность освобождения от НДС на передачу продовольствия и товаров благотворительным организациям, сообщает ТАСС. Это решение направлено на поддержку благотворительных инициатив и улучшение условий для организаций, занимающихся социальной работой.

Кроме того, в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, указано, что правительству поручено рассмотреть увеличение лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с одного до трех процентов выручки налогоплательщика. Это касается случаев безвозмездной передачи имущества благотворительным организациям и некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО.

Также рассматривается возможность учета расходов на услуги, оказанные безвозмездно таким организациям, в составе внереализационных расходов налогоплательщика в пределах соответствующего лимита. Эти меры могут способствовать активизации благотворительной деятельности и улучшению работы социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России предложили отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для продуктов, которые передаются на благотворительность, что может способствовать увеличению объема пожертвований, а партия «Единая Россия» в условиях пандемии предложила создать дополнительные меры поддержки для некоммерческих организаций (НКО), подчеркнув важность таких инициатив для социальной стабильности.