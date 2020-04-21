В «Единой России» предложили создать дополнительные меры для поддержки НКО

Взгляд
21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
Разделы

Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
Перейти а раздел…

«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
Перейти а раздел…

Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему информация об отправке новейших российских танков на сирийские полигоны вызвала удивление и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
Обсуждение: 124 комментария

Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лучшие видеоигры об эпидемиях и вирусах

    Собак и кошек проверят на коронавирус

    Коронавирус может стать сезонной бедой

      Перейти а раздел…

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Греф назвал точные даты пика эпидемии коронавируса в России
              Власти Москвы будут следить за гражданами с симптомами ОРВИВ Кремле отреагировали на виртуальные акции протестаПираты атаковали судно с россиянами на бортуЛукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку
              Грудинин отверг обвинения в причастности к распространению коронавирусаПризывавшего к массовым акциям во Владикавказе арестовалиВ эстонских школьных учебниках Крым обозначили как часть РоссииЛавров заявил об отказе США объявить гуманитарную паузу на фоне пандемии
              Главный кардиолог Минздрава назвал опасное последствие коронавирусаПогребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена НовинскогоФинляндия попросила доступ к архивам ФСБ после публикаций о концлагерях в КарелииЭксперт объяснил, почему идущее строить «Северный поток – 2» судно часто меняет маршрут

              Главная тема


              Коронавирус поставил США на грань мятежа

              биржевые торги


              Эксперт объяснил «исторический» обвал цен на американскую нефть

              мутация COVID-19


              Вирусолог оценил данные о сильном различии коронавируса в США и Европе

              «еще не паника»


              Кононенко назвал истерикой судебный иск американцев против ВОЗ

              Видео

              made in china


              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              ущерб от пандемии


              Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

              «неправильный генерал»


              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              рост заболеваемости


              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              экологическая катастрофа


              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Социальная перверсия


              Дометий Завольский: Мир охватило новое ханжество

              Все на время закончилось


              Евгений Фатеев: Думать надо не только о бедных, но и о богатых

              День Победы


              Ирина Алкснис: С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

              на ваш взгляд


              Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?

              В «Единой России» предложили создать дополнительные меры для поддержки НКО

              21 апреля 2020, 16:56

              Версия для печати

              «Единая Россия» планирует создать новый комплекс мер для дополнительной поддержки некоммерческого сектора, участвующего в борьбе с распространением коронавируса.

              Предложения будут сформированы по итогам онлайн-встречи партии с представителями таких организаций и переданы президенту России Владимиру Путину и правительству, заявил председатель партии Дмитрий Медведев в конце видеовстречи, сообщает сайт «Единой России».

              Медведев поблагодарил некоммерческие организации за помощь гражданам в период пандемии и обратил внимание, что с партией по всей стране работает более 460 партнерских НКО. «По окончании пандемии нам нужно будет справедливо всех волонтеров за это отблагодарить, поощрить должным образом», – сказал Медведев.

              Председатель «Единой России» также отметил, что сегодня самому некоммерческому сектору требуется поддержка: во многих вопросах ситуация для некоммерческого сектора более сложная, чем для бизнеса. «Партия будет исходить из того, чтобы те льготы, которые положены в настоящий момент (уже решение принято) малому и среднему бизнесу, нужно в той или иной мере (это требует отдельного обсуждения) распространить и на некоммерческие организации», – сообщил Медведев.

              Он напомнил, что уже реализован ряд мер поддержки НКО, который ранее «Единая Россия» предложила правительству. Некоммерческие организации получили отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом. Введен мораторий на штрафные санкции за неиспользование государственных контрактов в полном объеме, а также – за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и грантов. По инициативе «Единой России» принят федеральный закон, который вводит для НКО мораторий на взимание пеней, штрафов за просрочку платежей по уплате ЖКУ и на блокировку расчетных счетов.

              Председатель «Единой России» также обратил внимание, что предложения партии реализованы не полностью и эту работу необходимо довести до конца. В частности, речь идет о предложении ввести моратории на все виды проверок для НКО, и правительство поддержало эту инициативу, но только в отношении тех НКО, где работает не более 200 человек по состоянию на 2019 год. «Единая Россия» повторно выступит с предложением, ведь НКО не является предприятием, где количество сотрудников – основание для получения льгот.

              Среди других инициатив – отсрочка выплаты кредитов и уплаты налогов за исключением НДС, а также снижение страховых взносов. При этом Медведев подчеркнул, что отсрочка по уплате налогов должна быть у всех социально ориентированных НКО.

              По его словам, многие НКО не всегда могут оказывать помощь в дистанционном формате, и это грозит им проблемами при сдаче отчетности, и директор Агентства социальной информации, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова предложила на период пандемии разрешить социально ориентированным НКО вести деятельность, не предусмотренную их уставом.

              В свою очередь, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак попросил предусмотреть грантовую поддержку для сохранения ключевого персонала социально ориентированных НКО. Медведев распорядился довести до членов «Единой России» необходимость не приостанавливать закупки у НКО и повлиять на это в рамках их полномочий.

              Кроме того, в партии предложили предоставить субсидии на выплату заработных плат работникам НКО, а также провести работу с банками по предоставлению беспроцентных кредитов на эти цели; предоставить НКО финансовую помощь в объеме, учитывающим общую численность работников по состоянию на 1 апреля и исходя из размера МРОТ, чтобы направить эти деньги на решение первоочередных задач, в том числе выплату зарплат и сохранение их текущего уровня. Также «Единая Россия» обратится в правительство с просьбой рекомендовать органам государственной власти в сфере занятости организовывать оплачиваемые общественные работы в НКО, которые помогают наиболее уязвимым в условиях эпидемии категориям граждан.

              «Прошу коллег по исполнительному органу партии все это обобщить и подготовить, как и в прошлый раз по малому бизнесу, мои поручения в адрес партийных организаций регионов, наши предложения в правительство и президенту нашей страны», – заявил Медведев.

              Он добавил, что обсудит с главой государства предложенные партией меры поддержки НКО, в частности, о ставке социальных платежей, ведь сокращение поступлений особенно опасно для системных проектов, которые идут с участием НКО.

              Напомним, Медведев провел онлайн-встречу с представителями некоммерческих организаций на площадке ситуационного центра партии. Она была посвящена поддержке НКО в период пандемии коронавируса. Во встрече приняли участие представители комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Общественной палаты России, ассоциации «Благотворительное собрание «Все вместе», РБОО «Центр лечебной педагогики», сети частных детских садов «Филиппок» и частной школы «Лидеры», национального фонда защиты детей от жестокого обращения, благотворительного фонда «Подари жизнь», движения «Волонтерская Рота Боевого Братства», движения «Волонтеры Победы».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............