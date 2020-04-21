В «Единой России» предложили создать дополнительные меры для поддержки НКО

«Единая Россия» планирует создать новый комплекс мер для дополнительной поддержки некоммерческого сектора, участвующего в борьбе с распространением коронавируса.

Предложения будут сформированы по итогам онлайн-встречи партии с представителями таких организаций и переданы президенту России Владимиру Путину и правительству, заявил председатель партии Дмитрий Медведев в конце видеовстречи, сообщает сайт «Единой России».

Медведев поблагодарил некоммерческие организации за помощь гражданам в период пандемии и обратил внимание, что с партией по всей стране работает более 460 партнерских НКО. «По окончании пандемии нам нужно будет справедливо всех волонтеров за это отблагодарить, поощрить должным образом», – сказал Медведев.

Председатель «Единой России» также отметил, что сегодня самому некоммерческому сектору требуется поддержка: во многих вопросах ситуация для некоммерческого сектора более сложная, чем для бизнеса. «Партия будет исходить из того, чтобы те льготы, которые положены в настоящий момент (уже решение принято) малому и среднему бизнесу, нужно в той или иной мере (это требует отдельного обсуждения) распространить и на некоммерческие организации», – сообщил Медведев.

Он напомнил, что уже реализован ряд мер поддержки НКО, который ранее «Единая Россия» предложила правительству. Некоммерческие организации получили отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом. Введен мораторий на штрафные санкции за неиспользование государственных контрактов в полном объеме, а также – за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и грантов. По инициативе «Единой России» принят федеральный закон, который вводит для НКО мораторий на взимание пеней, штрафов за просрочку платежей по уплате ЖКУ и на блокировку расчетных счетов.

Председатель «Единой России» также обратил внимание, что предложения партии реализованы не полностью и эту работу необходимо довести до конца. В частности, речь идет о предложении ввести моратории на все виды проверок для НКО, и правительство поддержало эту инициативу, но только в отношении тех НКО, где работает не более 200 человек по состоянию на 2019 год. «Единая Россия» повторно выступит с предложением, ведь НКО не является предприятием, где количество сотрудников – основание для получения льгот.

Среди других инициатив – отсрочка выплаты кредитов и уплаты налогов за исключением НДС, а также снижение страховых взносов. При этом Медведев подчеркнул, что отсрочка по уплате налогов должна быть у всех социально ориентированных НКО.

По его словам, многие НКО не всегда могут оказывать помощь в дистанционном формате, и это грозит им проблемами при сдаче отчетности, и директор Агентства социальной информации, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова предложила на период пандемии разрешить социально ориентированным НКО вести деятельность, не предусмотренную их уставом.

В свою очередь, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак попросил предусмотреть грантовую поддержку для сохранения ключевого персонала социально ориентированных НКО. Медведев распорядился довести до членов «Единой России» необходимость не приостанавливать закупки у НКО и повлиять на это в рамках их полномочий.

Кроме того, в партии предложили предоставить субсидии на выплату заработных плат работникам НКО, а также провести работу с банками по предоставлению беспроцентных кредитов на эти цели; предоставить НКО финансовую помощь в объеме, учитывающим общую численность работников по состоянию на 1 апреля и исходя из размера МРОТ, чтобы направить эти деньги на решение первоочередных задач, в том числе выплату зарплат и сохранение их текущего уровня. Также «Единая Россия» обратится в правительство с просьбой рекомендовать органам государственной власти в сфере занятости организовывать оплачиваемые общественные работы в НКО, которые помогают наиболее уязвимым в условиях эпидемии категориям граждан.

«Прошу коллег по исполнительному органу партии все это обобщить и подготовить, как и в прошлый раз по малому бизнесу, мои поручения в адрес партийных организаций регионов, наши предложения в правительство и президенту нашей страны», – заявил Медведев.

Он добавил, что обсудит с главой государства предложенные партией меры поддержки НКО, в частности, о ставке социальных платежей, ведь сокращение поступлений особенно опасно для системных проектов, которые идут с участием НКО.

Напомним, Медведев провел онлайн-встречу с представителями некоммерческих организаций на площадке ситуационного центра партии. Она была посвящена поддержке НКО в период пандемии коронавируса. Во встрече приняли участие представители комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Общественной палаты России, ассоциации «Благотворительное собрание «Все вместе», РБОО «Центр лечебной педагогики», сети частных детских садов «Филиппок» и частной школы «Лидеры», национального фонда защиты детей от жестокого обращения, благотворительного фонда «Подари жизнь», движения «Волонтерская Рота Боевого Братства», движения «Волонтеры Победы».