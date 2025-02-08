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    Россия усложнила Украине доступ к газовым подземельям
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Украинцы стали массово обращаться за российским гражданством в США
    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США
    Пушилин: Дзержинск вновь стал русским городом
    Минобороны подало иск против РЖД
    Зеленский назвал возможные условия сделки с США
    СМИ раскрыли причину смерти Дэвида Линча
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    8 февраля 2025, 11:28 • Новости дня

    Пушилин: Дзержинск вновь стал русским городом

    Глава ДНР Пушилин отметил, что Дзержинск стал русским городом после освобождения

    Пушилин: Дзержинск вновь стал русским городом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дзержинск (украинское название – Торецк) снова стал русским городом после его освобождения, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он указал, что Дзержинск вновь стал русским городом – город обрел русский статус «во всех смыслах».

    Настойчивость местных властей в интеграции Дзержинска в состав России подчеркивает стремление укрепить позиции региона в политическом и культурном контексте.

    Военкор Александр Коц сообщил, что Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки.

    Минобороны сообщило, что украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

    7 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска

    Опубликованы первые кадры освобожденного Дзержинска в ДНР

    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы первые кадры из освобожденного города Дзержинска в ДНР, где по периметру видны терриконы с укреплениями ВСУ.

    Видео из освобожденного города Дзержинска в ДНР появились в распоряжении РИА «Новости».

    На кадрах видно, что город по периметру окружен терриконами, на которых ВСУ выстроила оборонительные укрепления. В освобожденном Дзержинске также заметны признаки недавних боевых действий, включая разрушенные здания и дым от взрывов.

    Об освобождении Дзержинска из сообщений Минобороны России стало известно в пятницу. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

    Военкор Александр Коц сообщил, что Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки.

    Минобороны сообщило, что украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

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    7 февраля 2025, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив за минувшую неделю Крымское и Барановку, а за последние сутки – Дружбу в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований за неделю на этом направлении составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая немецкий Leopard, 29 бронемашин, в том числе две американские машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, а также шведский бронетранспортер Viking. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три – западного производства.

    Кроме того, активными действиями подразделений группировки «Запад» освобожден Новомлынск в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 1835 военнослужащих, два танка, 19 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожен 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций РЭБ и 20 складов боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства. Уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 бронемашина. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

    Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 19 бронемашин и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожены две станции РЭБ, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, бригад береговой обороны ВСУ и нацгвардии.

    ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

    В Минобороны напомнили, что накануне подразделениями группировки «Север» была сорвана попытка контрнаступления ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка Курской области. Были отражены восемь волн атак.

    В течение недели продолжалось уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области, а в минувшие выходные – Крымское в ДНР.

    За прошлую неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 18:30 • Новости дня
    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск

    Минобороны: ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек при боях за Дзержинск

    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих, сообщило российское Минобороны в пятницу.

    За пять месяцев интенсивных боев около 70% личного состава ВСУ было уничтожено, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В среднем ежедневные потери украинских войск достигали 200 человек убитыми и ранеными. В ходе операции российские военные уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. Особо отличились военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны».

    Киевский режим превратил крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации Дзержинск в мощный укрепленный район. Практически каждое здание было обустроено как долговременная огневая точка. Контроль над этим узлом обороны открывает дорогу к освобождению Константиновки и фланговому выходу к краматорской группировке ВСУ, подчеркнуло ведомство.

    Для удержания Дзержинска противник стянул внушительные силы, включая восемь бригад и до 50 батальонов, общей численностью более 40 тыс. военнослужащих. Среди них были националистические формирования и подразделения иностранных наемников.

    Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска превысила 50 квадратных километров. В ходе операции также было освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории. Продвижение российских войск вглубь обороны противника составило более 13 километров.

    Напомним, в пятницу ВС России освободили Дзержинск (украинское название Торецк) в ДНР.

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    7 февраля 2025, 16:17 • Новости дня
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Город освобожден усилиями подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    7 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном из мести за потери

    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расправились с мирными жителями Русского Поречного после значительных потерь в боях с российскими силами, рассказал боец освобождавшего поселок 352-го батальона с позывным Странник.

    По словам Странника, ВСУ понесли большие потери возле поселка Русское Поречное, в окрестностях было уничтожено несколько сотен украинских военных, бронетехника, передает РИА «Новости».

    В отместку за свои поражения украинские боевики жестоко расправились с мирными местными жителями, предположил российский боец.

    «Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», – заявил он.

    Корреспондент РИА «Новости» отметил, что лесопосадки вокруг поселка заполнены телами украинских военнослужащих. На земле валяются обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. Над местностью постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта находится уничтоженный БТР-3 украинских формирований.

    Ранее в подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

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    7 февраля 2025, 12:49 • Новости дня
    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали контрнаступление ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку в Курской области

    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка Курской области, все атаки противника были отражены, сообщили в Минобороны.

    В ходе отражения контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка противник потерял более 200 человек. Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 бронемашин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В целом в ходе наступления было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Лебедевкой, Малой Локней, Мирным, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной и Свердликово. Были отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицей, Куриловкой, Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Новой Сорочиной, Свердликово, Суджей, Черкасской Конопелькой, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Веселовкой, Мирлогами, Журавкой и Юнаковкой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь машин пехоты, три бронетранспортера, 38 бронемашин, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Кроме того, поражены три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58 230 военнослужащих, 348 танков, 251 машину пехоты, 197 бронетранспортеров, 1797 бронемашин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 37 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения. Ранее оборонное ведомство сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области.

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    8 февраля 2025, 08:17 • Новости дня
    Рогов сообщил о заминированных FPV-очках на фронте

    Рогов обвинил украинские спецслужбы в диверсии с заминированными FPV-очками

    Рогов сообщил о заминированных FPV-очках на фронте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    На фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки Skyzone Cobra, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, на фронт поступают заминированные FPV-очки модели Skyzone Cobra под видом гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Рогов пояснил, что за этой диверсией стоят украинские спецслужбы, использующие волонтеров «в темную». По его словам, заминированные устройства скрывают в закупках гуманитарной помощи для фронта, не ставя волонтеров в известность.

    Специалисты выявили, что внутри очков скрыты самодельные взрывные устройства с мощностью 10-15 граммов.

    Взрыв происходит при включении очков, что делает их крайне опасными. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства и схемы этой диверсии.

    Рогов подчеркнул важность более тщательной проверки гуманитарной помощи перед отправкой на фронт, чтобы предотвратить подобные случаи.

    Ранее россиян призвали жителей региона воздержаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого по заказу спецслужб Украины.

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    8 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Захарова назвала контракты ВСУ для 18-летних украинцев «сделкой по цинку»

    Захарова назвала анонсированные Зеленским контракты ВСУ для 18-летних украинцев «сделкой по цинку»

    Захарова назвала контракты ВСУ для 18-летних украинцев «сделкой по цинку»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение ВСУ заключать контракты с 18-летними украинцами является частью сделки Украины «по редкоземельному металлу – цинку», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев планирует привлечь молодежь в возрастной категории от 18 до 24 лет в вооруженные силы Украины. «Часть сделки по редкоземельному металлу – цинку», – заявила она, вероятно, имея в виду цинковые гробы.

    Напомним, Зеленский заявил, что прорабатываются варианты контрактов, которые включают «высокое денежное обеспечение» и «много преференций» для молодых людей. Он сделал это сообщение на фоне требований США заключить соглашение о поставках Украиной редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи.

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    7 февраля 2025, 23:25 • Новости дня
    Зеленский обещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ

    Зеленский захотел заманить 18-летних украинцев в ВСУ «высоким денежным обеспечением»

    Зеленский обещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев планирует привлечь молодежь в возрастной категории от 18 до 24 лет в вооруженные силы Украины при помощи специальных контрактов с высокими выплатами и дополнительными преференциями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Боевые бригады, опытные, совместно с минобороны... прорабатывают контрактный вариант для молодых от 18 до 24 лет», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Зеленский отметил, что прорабатываются варианты контрактов, которые включают «высокое денежное обеспечение» и «много преференций» для молодых людей. Он также сообщил, что в ближайшие дни Киев планирует официально объявить об этих контрактах.

    По его словам, это «не мобилизация», а предложение для тех, «кто хочет» служить добровольно, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, разрешив добровольные контракты для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию. Российское Минобороны заявило, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет является единственным способом для Зеленского задержать каскадное обрушение фронта ВСУ.

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    7 февраля 2025, 23:06 • Новости дня
    Британия исключила переговоры России и Украины в ближайшее время

    Глава МИД Британии заявил, что переговоры по Украине не начнутся в ближайшие недели

    Tекст: Вера Басилая

    Мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

    Лэмми заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшие недели не начнутся, передает РИА «Новости».

    « Я не ожидаю прекращения огня... в ближайшее время», – подчеркнул он.

    Лэмми также отметил, что обсуждения с европейскими партнерами и членами «Большой семерки» касательно предоставления гарантий безопасности Украине могут занять еще несколько месяцев. Пока неясно, какую роль в обеспечении этих гарантий сможет сыграть Британия.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года.

    США собираются представить план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.

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    8 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Над регионами России за ночь уничтожены и перехвачены 36 украинских дронов
    Над регионами России за ночь уничтожены и перехвачены 36 украинских дронов
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Над Ростовской областью уничтожили 18 беспилотников, над Волгоградской – 11, над Белгородской – пять, над Краснодарским краем – два, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в Краснодарском крае и Ростовской области повреждены дома, в Волгоградской области отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию. Пострадавших нет.

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    8 февраля 2025, 02:30 • Новости дня
    Главред российского СМИ заподозрила в угрозах спецслужбы Украины

    Главред «Регнума» Ахмедова связала поступившие угрозы с провокацией спецслужб Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова предположила, что за угрозами в связи с ее реакцией на закрытие «Русского дома» в Баку стоят украинские спецслужбы, которые провоцировали ее на обвинения в адрес Азербайджана.

    Ахмедова пояснила, что после того, как она высказалась о закрытии «Русского дома» в Баку, ей стали поступать угрозы и оскорбления, а также требования «не упоминать Азербайджан». В частности, Ахмедовой грозили «перерезать горло», передает RT.

    «Ну а потом что-то ощутимо поменялось в настроении сообщений от иных отправителей. Мне прислали фото девочки и песочницы, в которой она погибла. Это было в Донецке, ее убил снаряд ВСУ. Я сразу догадалась, что это ребенок с Аллеи Ангелов. Фото сопровождалось грязными словами в адрес погибшей девочки и обещаниями мне такой же судьбы», – рассказала Ахмедова.

    В связи с этим она «заподозрила уже вмешательство Украины», спецслужбы которой хотят «покачать национальную повестку» в России, так как ВСУ не могут победить российскую армию. По мнению Ахмедовой, отправители сообщений добивались того, чтобы она обвинила в отправке «скринов с погибшим ребенком» представителей Азербайджана.

    Ахмедова отметила, что обратилась в СК, когда «угрозы перешли через край». По ее словам, теперь следователи разберутся, «кто использовал фото ребенка и угрожал», сама Ахмедова «даже гадать не будет». Она выразила надежду, что «зло будет наказано».

    Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз физической расправы главному редактору информационного агентства «Регнум».

    Азербайджан решил закрыть «Русский дом» в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, на которой настаивает Азербайджан, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

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    8 февраля 2025, 06:43 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону

    Tекст: Антон Антонов

    Ростов-на-Дону и Чертковский район подверглись атаке беспилотников, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В результате падения подавленных средствами РЭБ беспилотников и их обломков повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону. «Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Кроме того, повреждена газовая труба в одном из домов. Также повреждены легковые автомобили.

    В Чертковском районе повреждения получили административно-бытовые здания предприятия.

    Напомним, системы ПВО уничтожили три беспилотных аппарата Украины в Белгородской области.

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    8 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Кубань подверглась атаке украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали гражданские объекты в Славянском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    В результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Никто не пострадал, сообщил Кондратьев в Telegram.

    Напомним, беспилотники также атаковали Ростов-на-Дону.

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    8 февраля 2025, 05:23 • Новости дня
    Экстрасенсы в Одессе стали предлагать «заговоры от военкоматов»

    Экстрасенсы в Одессе предложили услуги по защите от мобилизации с помощью заговоров

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе экстрасенсы предлагают услуги по защите от мобилизации с помощью заговоров, которые, по их словам, делают уклонистов невидимыми для сотрудников военкоматов, пишут украинские СМИ.

    СМИ указывают, что «в Одессе экстрасенсы вышли на новый уровень», предлагая услугу «заговора от ТЦК» (территориальные центры комплектования, то есть военкоматы), передает РИА «Новости».

    Они обещают провести службу по якобы старинным обрядам, включая снятие порчи, сглаза и «заговор от военкомата», после которого сотрудники ТЦК, по версии экстрасенсов, не будут видеть потенциального мобилизованного.

    Гадалки также заявляют, что могут предсказать ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине происходят подрывы территориальных центров комплектования. Украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат.

    Киевский режим решил пойти на шаг, который долгое время откладывал, – привлечь в вооруженные силы молодежь для усиления армии. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен объявить о добровольных контрактах для мужчин от 18 до 25 лет, которые в данный момент не подпадают под мобилизацию.

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