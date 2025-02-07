Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
В аэропорту Мурманска сняли ограничения
Работа аэропорта Мурманска была восстановлена после снятия временных ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации.
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале, что временные ограничения на работу аэропорта Мурманска были сняты в 19:05 мск на прием и выпуск воздушных судов.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Временные меры позволили устранить все возможные угрозы и восстановить нормальный режим работы аэропорта.
В пятницу в Росавиации сообщили, что аэропорт Мурманска временно прекратил работу по приему и отправке авиарейсов с 18:38 по московскому времени, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Напомним, Росавиация сообщала о временном прекращении работы аэропорта Ульяновска. В конце января вводились ограничения на работу аэропорта Мурманска, а также аэропорта Пулково в Петербурге.