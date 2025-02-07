Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.2 комментария
Аэропорт Мурманска приостановил отправку и прием рейсов
Аэропорт Мурманска временно прекратил работу по приему и отправке авиарейсов с 18:38 по московскому времени, чтобы обеспечить безопасность полетов, сообщил представитель Росавиации.
Представитель Росавиации в своем Telegram-канале отметил, что такие меры были введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Временные ограничения касаются всех операций воздушной гавани, включая как прием, так и отправку рейсов. В сообщении также подчеркивается, что соответствующие службы, включая экипажи воздушных судов и авиадиспетчеров, предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов. Код ИКАО аэропорта Мурманск – ULMM.
Напомним, накануне Росавиация сообщала о временном прекращении работы аэропорта Ульяновска. В конце января вводились ограничения на работу аэропорта Мурманска, а также аэропорта Пулково в Петербурге.