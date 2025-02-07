Аэропорт Мурманска приостановил отправку и прием рейсов

Санду отказалась принять верительные грамоты посла России

Санду объяснила четырехмесячную проволочку при аккредитации посла России Озерова

Tекст: Антон Антонов

Недавно в российском МИД высказали возмущение долгой аккредитацией посла. После приезда в Кишинев Озеров три недели ждал передачи копий верительных грамот в МИД Молдовы, а вручение оригиналов президенту длится уже четыре месяца, передает TV8.

Санду подчеркнула, что в данный момент невозможно пригласить представителя России для вручения документов из-за высказываний некоторых официальных лиц в Москве о Молдавии, передает РИА «Новости».

«Он пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты, поскольку нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что «государство Республика Молдова не стоит существования» или что-то в этом роде. Мы примем решение, что когда и как делать, я посмотрю, когда я приму это решение», – отметила Санду.

На вопрос о возможности окончательного отказа в приеме документов, Санду ответила отрицательно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Путин назначил новым послом в Молдавии Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка. В ноябре МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России, обвиняя Москву во вмешательстве в президентские выборы и референдум с целью подрыва демократического процесса.