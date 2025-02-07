Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Члены Совета судей России обсудили вопросы соцзащиты и оплаты труда сотрудников
На заседании президиума Совета судей России обсудили электронное правосудие и соцзащиту судей, включая вопросы оплаты труда мировых судей и совершенствования дисциплинарной ответственности.
Члены президиума на первом заседании в 2025 году обсудили реализацию плана мероприятий по выполнению постановления X всероссийского съезда судей, передает РАПСИ.
Основное внимание было уделено развитию электронного правосудия, минимальным нормативам обеспечения деятельности мировых судей и их оплате, а также социальной защищенности судей гарнизонных военных судов за пределами России.
Председатель Совета судей Виктор Момотов подчеркнул важность организационного обеспечения мировых судей и отметил необходимость постоянного контроля этой темы президиумом Совета. Рассматривались также вопросы финансирования расходов на оплату труда судей и деятельности рабочей группы по совершенствованию правового регулирования мировых судей.
Зампред Совета Анатолий Бондарь представил проект федерального закона, касающийся изменения порядка расчета ежемесячного пожизненного содержания и других выплат судьям и их семьям. Президиум поддержал направление проекта закона в Верховный суд.
Представители судебного департамента проинформировали о развитии ведомственной судебной охраны, реализации медстрахования судей, обновлении технической базы судов и внедрении электронных архивов. Также обсуждалось создание официального аккаунта Совета судей России в соцсети «ВКонтакте» для информационного освещения деятельности.
На заседании также подняли вопросы дисциплинарной ответственности судей и предложили наработать практику для подготовки рекомендаций дисциплинарной комиссии. Были рассмотрены программы повышения квалификации госслужащих, ответственных за взаимодействие с СМИ в судах и управлениях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.