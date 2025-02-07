Коллекционер из Швейцарии заявил, что нашел меч пророка Мухаммеда

Швейцарский коллекционер заявил о подлинности найденного меча пророка Мухаммеда «Зульфикар»

Tекст: Мария Иванова

Неназванный коллекционер в Швейцарии заявил, что в его руках оказался меч пророка Мухаммеда «Зульфикар». Этот артефакт он приобрел в 2006 году на рынке в Бахрейне. Однако интерес к его происхождению возник у коллекционера лишь в апреле прошлого года из-за обнаруженных надписей на клинке, сообщает ТАСС.

В изучении меча помогли музейные хранители из Объединенных Арабских Эмиратов. Они выяснили, что артефакт изготовлен из индийской стали вутц, а не из дамасской стали, как большинство известных копий меча. Это подтверждает, что меч может относиться к VI-VII векам н. э., что совпадает с периодом жизни пророка.

Коллекционер отмечает, что надписи на мече разнообразны: только 40% на арабском языке, оставшиеся 60% на тюркском и персидском. Это свидетельствует об их использовании в регионе проживания пророка до распространения ислама. Экспертиза швейцарской компании подтверждает как возраст клинка, так и его военное применение.

История «Зульфикара» связана с легендами о его магической силе. Считается, что меч попал к пророку Мухаммеду после битвы при Бадре и стал символом защиты мусульманского мира. Позднее он был передан Али ибн Абу Талибу.

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