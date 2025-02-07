Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Судью дисквалифицировали за подтасовку результатов в пользу экс-россиянки Туголуковой
Судью дисквалифицировали на четыре года за подтасовку результатов в пользу бывшей российской гимнастки Туголуковой
Киприотская судья Евангелия Трикомити была дисквалифицирована на четыре года за манипуляции с результатами на чемпионате Европы 2024 года по художественной гимнастике, что обеспечило бывшей россиянке Вере Туголуковой олимпийскую путевку.
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила киприотку Евангелию Трикомити на четыре года за подтасовку результатов на чемпионате Европы 2024 года, сообщает ТАСС. Этот турнир проходил в мае в Будапеште, и на нем решалась судьба одной личной олимпийской путевки. Основными претендентками на участие в Олимпиаде были Вера Туголукова, представляющая Кипр, и польская спортсменка Лилиана Левиньская.
В квалификационном этапе многоборья Туголукова набрала на 0,25 балла больше Левиньской, что позволило ей завоевать путевку на Олимпиаду. Однако Польская федерация гимнастики подала ряд протестов на работу судей, которые впоследствии были отклонены. Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что Трикомити манипулировала результатами и вмешивалась в работу судей, что повлияло на итоговое распределение мест.
В результате разбирательства Трикомити была лишена судейской лицензии Международной федерации гимнастики (FIG) и отстранена от любой деятельности, связанной с гимнастикой, за исключением тренерской. Европейский гимнастический союз был признан ответственным за действия судьи. Однако результаты чемпионата Европы остались неизменными, поскольку пересмотр их не входит в компетенцию GEF.
Вера Туголукова, которой сейчас 16 лет, ранее выступала за Россию, но с 2023 года представляет Кипр. На Олимпиаде в Париже она заняла 16-е место по итогам личного многоборья.
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