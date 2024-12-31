Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Азербайджанскую федерацию наказали за насилие над гимнастками
Фонд гимнастической этики отстранил Азербайджан от соревнований на полгода из-за насилия над спортсменками
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и нескольких тренеров, включая бывшего главного тренера Мариану Василеву, за физическое и психологическое насилие над спортменками.
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на Азербайджанскую федерацию гимнастики и ряд ее тренеров, передает ТАСС. Это решение связано с обвинениями в физическом и психологическом насилии над гимнастками, выдвинутыми в 2023 году. В результате, санкции коснулись как бывшего, так и действующего тренерского состава.
Экс-главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева получила восьмилетнее отстранение от участия в любых мероприятиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а также пожизненный запрет занимать должность главного тренера в любой федерации. Временная главная тренер сборной Сияна Василева отстранена на 18 месяцев, а тренер Евгения Валиева – на 12 месяцев.
Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) также понесла ответственность за нарушения, допущенные ее тренерским составом. AGF отстранена от участия в мероприятиях под эгидой FIG и других международных соревнованиях на шесть месяцев. Кроме того, представители федерации не примут участия в двух следующих конгрессах FIG.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Армении по художественной гимнастике отказалась от участия в Играх БРИКС из-за назначения представителя Азербайджана главным судьей соревнований.
Между тем шестилетней гимнастке Анастасии Опре грозит лишение лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке, которые ведет ее мать.