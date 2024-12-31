Азербайджанскую федерацию наказали за насилие над гимнастками

Фонд гимнастической этики отстранил Азербайджан от соревнований на полгода из-за насилия над спортсменками

Tекст: Мария Иванова

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на Азербайджанскую федерацию гимнастики и ряд ее тренеров, передает ТАСС. Это решение связано с обвинениями в физическом и психологическом насилии над гимнастками, выдвинутыми в 2023 году. В результате, санкции коснулись как бывшего, так и действующего тренерского состава.

Экс-главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева получила восьмилетнее отстранение от участия в любых мероприятиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а также пожизненный запрет занимать должность главного тренера в любой федерации. Временная главная тренер сборной Сияна Василева отстранена на 18 месяцев, а тренер Евгения Валиева – на 12 месяцев.

Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) также понесла ответственность за нарушения, допущенные ее тренерским составом. AGF отстранена от участия в мероприятиях под эгидой FIG и других международных соревнованиях на шесть месяцев. Кроме того, представители федерации не примут участия в двух следующих конгрессах FIG.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Армении по художественной гимнастике отказалась от участия в Играх БРИКС из-за назначения представителя Азербайджана главным судьей соревнований.

Между тем шестилетней гимнастке Анастасии Опре грозит лишение лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке, которые ведет ее мать.