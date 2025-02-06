Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.3 комментария
Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID в стране
Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID из-за отсутствия правовой основы
Азербайджан официально уведомил США о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), обосновав это отсутствием правовой основы для работы организации в стране.
Пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде сообщил, что американской стороне направлено уведомление об отсутствии правовых основ для работы USAID в стране. «Американской стороне направлено официальное уведомление об отсутствии правовых основ для деятельности USAID в стране и прекращении его работы», – сказал Гаджизаде, передает ТАСС.
Ранее азербайджанское агентство АПА также распространило информацию об этом. На пресс-конференции 16 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что юридическая база для работы USAID отсутствует, и его деятельность должна быть свернута.
По сообщению Байрамова, Азербайджан решил не продлевать рамочный документ, подписанный в 2000 году. Срок его действия истек в феврале прошлого года. Министр пояснил, что ревизия исполнения американской стороной положений документа показала, что помощь USAID в последние годы не отвечала интересам Азербайджана и служила реализации повестки США.
Напомним, ранее в США была приостановлена работа Агентства по международному развитию США (USAID). Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил USAID в создании сети биолабораторий и финансировании массовых беспорядков в более чем ста странах мира.