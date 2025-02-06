Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Метеорологам в США велели прекратить международное сотрудничество
Метеорологи в США получили приказ приостановить международное сотрудничество
Ряду сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) приказали временно приостановить взаимодействие с иностранными партнерами, включая работу в международных комиссиях, а также переписку с зарубежными коллегами.
Сотрудникам NOAA предписано прекратить международное сотрудничество. Приказ коснулся различных подразделений, включая национальную службу морского рыболовства и национальную информационную службу спутниковых данных об окружающей среде NOAA, передает РИА «Новости».
Согласно распоряжению, метеорологи должны временно прекратить взаимодействие с иностранными гражданами, включая тех, кто работает с американским правительством. Им также необходимо предоставить информацию о текущей работе с международными партнерами своим руководителям и министерству торговли.
В настоящее время неясно, по какой причине была выдана эта директива и как долго она будет действовать.
Ранее Трамп приостановил работу Агентства по международному развитию США (USAID). Эти меры были приняты по рекомендации Илона Маска, который назначен главой нового ведомства по повышению эффективности работы правительства.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, с 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, ей передали 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.