Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
В Минске начали судить умершего пособника нацистов
Верховный суд Белоруссии судил пособника фашистов Серафимовича за геноцид
Верховный суд Белоруссии начал судебный процесс по делу о геноциде в отношении умершего в 1997 году в Британии пособника нацистов Семена Серафимовича, который возглавлял карательные подразделения во время немецкой оккупации.
Верховный суд Белоруссии начал рассмотрение уголовного дела о геноциде в отношении Семена Серафимовича. Серафимович, скончавшийся в 1997 году в Британии, обвиняется в сотрудничестве с нацистами во время оккупации Белоруссии и участии в карательных операциях, сообщает ТАСС.
Государственный обвинитель Александр Демидов заявил: «Серафимович Семен Степанович, 19 декабря 1910 года рождения, обвиняется в том, что в период оккупации Республики Беларусь нацистскими войсками перешел на сторону врага и возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции». Далее он рассказал, что Серафимович руководил усиленным карательным отрядом вспомогательной полиции города Барановичи.
Обвинение утверждает, что под его руководством было организовано множество карательных операций, в результате которых погибло более 4 тыс. человек, в том числе 626 детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия подписали соглашение о сохранении исторической правды, показав карту с 180 ранее неизвестными местами уничтожения людей во время Великой Отечественной войны, а также Верховный суд Белоруссии вынес посмертный приговор Владимиру Катрюку, который был обвинен в геноциде за участие в уничтожении белорусской деревни Хатынь в 1943 году.