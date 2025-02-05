Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.6 комментариев
Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, передает ТАСС.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за один час сбили пять украинских беспилотников над Азовским морем.