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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    5 комментариев
    5 февраля 2025, 21:59 • Новости дня

    Белый дом: Трамп не обещал отправлять войска в сектор Газа

    Белый дом: США не будут направлять войска в Газу и финансировать ее восстановление

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа пока не будет отправлять войска в сектор Газа или финансировать восстановление, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Левитт заявила, что президент Дональд Трамп не принимал на себя обязательства по отправке армии в Газу, а также дал понять, что США не будут оплачивать восстановление Газы. Вместо этого администрация будет работать с региональными партнерами, чтобы поддержать процесс восстановления. Такой подход, по словам Левитт, помогает избежать вовлечения Соединенных Штатов в конфликты за границей, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в страны, такие как Иордания и Египет, а также упомянул сектор Газа как перспективное место для гостиниц, назвав его «первоклассной недвижимостью».

    Предложение Трампа встретило осуждение в арабском мире, а турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался против призыва Трампа выселить палестинцев из сектора Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает придерживаться позиции ООН о палестинском урегулировании на основе создания двух государств.

    5 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами

    Рогов: Зеленский предложил Трампу редкоземельные металлы, которых нет на Украине

    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский предложил США редкоземельные металлы с территории Украины, которые в экономически оправданной стоимости в стране практически отсутствуют, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа, предлагая ему редкоземельные металлы с территории Украины, передает «Газета.Ru».

    По словам Рогова, такие предложения неизбежно вводят в заблуждение, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью практически не осталось.

    «Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман», – подчеркнул Рогов, добавив, что значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в результате специальной военной операции.

    Также Рогов выразил мнение, что Украина пытается использовать международные отношения для получения дополнительных выгод, несмотря на отсутствие необходимых ресурсов для выполнения предложений.

    Он акцентировал внимание на том, что такая политика может привести к ухудшению отношений с международными партнерами, включая США.

    На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. В офисе Зеленского считают, что предложение президента США согласуется с «планом победы», представленным осенью прошлого года Владимиром Зеленским.

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе.

    С неожиданно резкой оценкой выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший требование Трампа крайне эгоистичным и эгоцентричным.

    Коментарии (6)
    5 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев

    Эксперт Ципис: План Трампа о контроле США над сектором Газа вызвал в Израиле радость и шок

    Израильский эксперт оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев
    @ MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новый виртуозный план Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, а два миллиона палестинцев – жителей анклава будут перемещены на Западный берег Иордана, где создадут государство Палестина. От подобной сделки дивиденды получит в первую очередь Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху продемонстрировала, что Израиль фактически стал колонией США, и решения по еврейскому государству принимаются не в Тель-Авиве, а в Вашингтоне. Израильский премьер в Белом доме выглядел как провинившийся школьник, ему дали указания, и теперь тот возвращается домой их исполнять», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник обратил внимание на одну из ключевых тем переговоров – сектор Газа. Громкие заявления американского президента о том, что анклав представляет собой «площадку под снос», и о планах Вашингтона взять эту территорию под свой контроль вызвали среди ультраправых в Израиле радость, а среди левых – шок, отметил политолог.

    Ципис считает, что это виртуозный и четкий план президента США по урегулированию арабо-израильского конфликта, в котором, впрочем, прослеживается тандем Вашингтона и Тель-Авива. Он объясняет: ВВС Израиля на протяжении полутора лет «раскатывали» Газу, «стирая целые кварталы», чтобы сектор стал непригоден для жизни.

    «Сейчас операция ЦАХАЛ постепенно сходит на нет. При этом анклав разрушен настолько, что восстановить его силами палестинцев невозможно. Именно на этом играет Трамп. Поэтому он говорит, что сектор – это «площадка под снос», и настаивает на переселении жителей Газы», – детализировал эксперт.

    В то же время, американский лидер заявляет о готовности восстановить анклав, продолжил собеседник. Разумеется, Тель-Авив получит свои дивиденды. По оценкам Циписа, план Трампа предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, и жить там будут в основном израильтяне. А те два миллиона палестинцев – жителей анклава – будут перемещены.

    «Часть из них, скорее всего, отправят на Западный берег реки Иордан. За «зеленой линией» уже построены микрорайоны, куда могут заселить палестинцев. Что-то похожее есть и в Египте. Я не исключаю, что, когда будут отстраивать Сирию, могут и там заложить участок для переселенцев из Газы», – рассуждает аналитик.

    Вместе с тем, Ципис подчеркивает: создание государства Палестина неизбежно. «Пока не ясно, на какой именно территории. Речь, по всей видимости, пойдет о Западном береге реки Иордан, где сейчас ЦАХАЛ проводит операцию, как заявляет армия, по ликвидации последних ячеек террористов», – уточнил политолог.

    «Если события продолжат развиваться по утопическому сценарию: сектор Газа отойдет Израилю, будет создано палестинское государство, ХАМАС исчезнет, и стороны конфликта заключат мир. Тогда через несколько лет палестинцы при желании смогут вернуться в новую Газу. У них, вероятно, не будет к этому препятствий, но захотят ли они – другой вопрос», – предположил спикер.

    Оказание Вашингтоном услуг по восстановлению Газы, разумеется, не будет носить безвозмездный характер. «США в обмен на финансирование реконструкции анклава активно займутся добычей газа и разработкой месторождений на шельфе», – считает Ципис.

    По его мнению, и упомянутая Трампом возможность отправки американских войск вполне реализуема. «Их функцией станет, во-первых, обеспечение безопасности переселения жителей Газы, а во-вторых, ликвидация оставшихся ячеек ХАМАС и зачистка анклава. Израиль с этим не справится, потому что силы еврейского государство изрядно истощены», – указал эксперт.

    Он напомнил, что ЦАХАЛ сейчас «воюет на нескольких фронтах одновременно: против йеменских хуситов, «Хезболлы» в Ливане, а также в Сирии, секторе Газа и на Западном берегу Иордана». «На этом фоне я не исключаю, что в Газе в итоге высадятся «миротворческие» силы США», – допустил политолог. При этом арабский мир с такими притязаниями Трампа в конце концов смирится, прогнозирует аналитик. «Никто не будет чинить какие-либо препятствия», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    «Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом месте», – сказал Трамп. Он добавил, что в анклаве нужно «расчистить местность» и избавиться от разрушенных зданий.

    США поспособствуют экономическому развитию, которое «обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья», пообещал глава Белого дома. По задумке Трампа, Газа должна стать «невероятным международным местом», «ближневосточной Ривьерой». «Потенциал сектора Газа невероятен», – считает он.

    Глава Белого дома также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе. «Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Мы собираемся занять эту часть и развивать ее», – подчеркнул президент. Нетаньяху поддержал идею американского лидера о «долгосрочном владении» анклавом.

    Примечательно, что незадолго до переговоров с Нетаньяху Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и представляет собой «площадку под снос». Президент США предложил переселить около двух млн жителей анклава в разные страны, среди которых он назвал Иорданию и Египет. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не намерен финансировать этот процесс.

    Арабские страны предложение отвергли. Идею раскритиковал и ХАМАС. «Мы считаем, что это путь к созданию хаоса и напряженности в регионе. Наш народ в секторе Газа не позволит этим планам осуществиться», – заявил официальный представитель палестинского движения Сами Абу Зухри, его слова приводит «Интерфакс».

    Саудовская Аравия на фоне заявлений Трампа отказалась от дипотношений с Израилем без создания Палестины. «Королевство подтверждает, что прочный и справедливый мир не может быть достигнут без получения палестинским народом своих законных прав в соответствии с резолюциями о международной легитимности», – цитирует ТАСС заявление МИД королевства.

    Politico отмечает, что «провокационные» предложения президента США о контроле над анклавом и переселением палестинцев затмило обсуждение «хрупкого» соглашение о прекращении огня в Газе, которое, как предполагали многие наблюдатели, будет в центре внимания во время встречи Трампа и Нетаньяху. Американский лидер похоже, принял курс, который предпочитает израильский премьер-министр – завершение работы по уничтожению ХАМАС, пишет издание.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы

    Трамп предложил навсегда переселить палестинцев из Газы в другие страны

    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, вызвав критику со стороны арабских наций и палестинского руководства, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп предложил возможность постоянного переселения палестинцев из Газы, сообщает Reuters.

    Он заявил, что жители Газы должны покинуть палестинский анклав, разрушенный израильской военной атакой. Трамп отметил, что палестинцы могли бы переселиться не только в Иорданию и Египет, но и в другие страны.

    Трамп впервые упомянул об этой идее 25 января, предложив Египту и Иордании принять больше людей. На вопрос, является ли это краткосрочным или долгосрочным решением, он ответил: «Может быть и тем, и другим».

    С тех пор он предлагал этот план как минимум четыре раза. Однако арабские государства и палестинские лидеры отвергли это предложение, назвав его «этнической чисткой».

    «Я чувствую себя очень иначе по поводу Газы, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, новый, красивый участок земли, и мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его пригодным для жилья и наслаждения», – заявил Трамп журналистам.

    Он добавил, что не понимает, почему палестинцы захотят остаться в Газе после всего произошедшего.

    Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест. В среду Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни, и предложил переселение беженцев, которое могут финансировать ближневосточные страны.

    В результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибли более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов.

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    5 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Politico: План Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире

    Politico: План Трампа по сектору Газа вызвал негативную реакцию на Ближнем Востоке

    Politico: План Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире
    @ REUTERS/Khaled Abdullah

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента США Дональда Трампа превратить раздираемый войной сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока» встретило осуждение в среду утром в арабском мир, сообщило Politico.

    Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оно предупредило «бывшую и нынешнюю администрации США» о правах палестинского народа и подтвердило, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем, если будут нарушены определенные условия, пишет Politico.

    «Королевство Саудовская Аравия также подтверждает свое однозначное неприятие любых ущемлений законных прав палестинского народа, будь то посредством политики израильских поселений, аннексии земель или попыток вытеснить палестинский народ с их земель», – заявили в министерстве.

    В МИД королевства подчеркнули, что их позиция «не подлежит обсуждению и компромиссам».

    Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал заявления Трампа «нелепыми» и «абсурдными».

    «Замечания Трампа о его желании контролировать Газу нелепы и абсурдны, и любые подобные идеи способны привести к дестабилизации региона», – заявил Зухри.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, такие как Иордания и Египет.

    Также Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался против предложения Трампа о переселении жителей сектора Газа, подчеркнув, что это решение неприемлемо не только для Турции, но и для других стран региона.

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест.

    Между тем палестинская национальная администрация, базирующаяся в Рамалле, неоднократно отвергала предложения движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа.

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    5 февраля 2025, 18:17 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала планы Трампа по Газе бесчеловечными

    Вагенкнехт осудила предложение Трампа переселить палестинцев из Газы

    Вагенкнехт назвала планы Трампа по Газе бесчеловечными
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт резко осудила предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из Газы, назвав его бесчеловечным и возмутительным, сообщили СМИ.

    Как пишет Die Welt, Вагенкнехт считает планы Трампа «возмутительными и глубоко бесчеловечными». «Тому, кто все еще видит в этом человеке носителя мира, на самом деле уже ничего не поможет», – сказала она, передает ТАСС.

    Политик также раскритиковала политику США, напомнив о действиях, которые, по ее мнению, угрожают мировой безопасности. Вагенкнехт упомянула о планах Трампа в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала, а также о «диких угрозах» в адрес Ирана. Она считает, что такие инициативы могут еще больше обострить международные конфликты, чем это уже сделала политика США в последние годы.

    Вагенкнехт также выразила обеспокоенность в связи с возможной реакцией министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая может поддержать экономические санкции в ответ на планы изменения границ. «Нам наконец нужна политика Германии, которая больше не подчиняется интересам США, а уверенно представляет нашу страну», – подчеркнула Вагенкнехт и сделала акцент на важности диалога и дипломатического разрешения конфликтов.

    Ранее израильский эксперт, политолог Саймон Ципис оценил план Трампа взять сектор Газа под контроль США и переселить палестинцев.

    Напомним, Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Позже стало известно, что план Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире, а также в Турции.

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    5 февраля 2025, 00:44 • Новости дня
    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»

    Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в другие регионы

    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и предложил альтернативу для беженцев в виде переселения, отметив, что финансировать этот процесс могут ближневосточные страны.

    Глава Белого дома Дональд Трамп в своем выступлении охарактеризовал сектор Газа как «площадку под снос», сообщает РИА «Новости». По его словам, Газа непригодна для жизни из-за антисанитарии и небезопасности. Он отметил, что мало что осталось от места, где могли бы жить люди.

    Трамп предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы, финансирование которых могут взять на себя ближневосточные государства. «И мы предлагаем им альтернативу – жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем», – заявил он.

    Тем временем палестинское движение ХАМАС раскритиковало заявления Трампа. По мнению члена руководства ХАМАС Сами Абу Зухри, это рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе. «Мы считаем неприемлемыми заявления Трампа, сказавшего: 'Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его'. Рассматриваем их как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе», – сказал Абу Зухри.

    Ранее сообщалось, что в результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибло более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов. До этого глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что второй этап мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС включает восстановление сектора Газа.

    Коментарии (10)
    5 февраля 2025, 04:12 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа

    США рассматривают долгосрочное владение сектором Газа для стабилизации региона

    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа, подчеркивая потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Власти США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, сообщает РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. В своей речи Трамп подчеркнул, что этот шаг может принести большую стабильность не только сектору Газа, но и всему Ближнему Востоку.

    Трамп отметил, что все, с кем он обсуждал этот вопрос, поддерживают идею о том, что США могут владеть этим регионом, развивать его и создавать тысячи рабочих мест. Он также добавил, что тщательно изучал этот вопрос в течение нескольких месяцев и считает, что сектор Газа является очень опасным местом, и ситуация там может ухудшиться.

    Также Трамп заявил, что США готовы направить войска в палестинский анклав, если это будет необходимо для обеспечения стабильности и мира на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен помочь в улучшении ситуации в регионе, если это будет возможно.

    До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

    Коментарии (3)
    5 февраля 2025, 01:00 • Новости дня
    Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны

    Трамп одобрил предложение отправлять преступников из США в Центр содержания в Сальвадоре

    Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп поддержал инициативу отправлять преступников, включая американских граждан, в пенитенциарные учреждения за пределами США, в частности в Сальвадор.

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке идеи отправлять преступников из Соединенных Штатов в другие страны, сообщает РИА «Новости». По его словам, это касается как нелегальных мигрантов, так и американских граждан, совершивших преступления. Он отметил, что в стране есть закоренелые преступники, от которых будет лучше избавиться.

    Трамп сделал это заявление после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять осужденных в США преступников в новом Центре содержания террористов. В своем выступлении он указал, что за эту услугу Сальвадор получит значительные финансовые средства.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что предложение Сальвадора рассматривается администрацией. Он подчеркнул, что это предложение является очень щедрым. Ранее Букеле после переговоров с Рубио заявил, что Сан-Сальвадор готов взять на себя часть обязанностей американской пенитенциарной системы.

    До этого Трамп сообщил, что Венесуэла выразила согласие принять всех своих граждан, незаконно находившихся на территории Америки, включая членов банды Tren de Aragua.

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    5 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера

    Нетаньяху подарил Трампу пейджеры на встрече в Вашингтоне

    Нетаньяху подарил Трампу два пейджера
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера, один из которых был позолоченным, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

    По словам Гендельмана, Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера на встрече в Вашингтоне 4 февраля. Один из пейджеров был обычным, а второй позолоченным. Трамп в ответ заявил, что «это была грандиозная операция», имея в виду многочисленные взрывы пейджеров в Ливане, в результате которых погибло руководство «Хезболлы», передает ТАСС.

    Визит Нетаньяху в Белый дом длился пять часов. Президент США Дональд Трамп лично встретил израильского премьера у фасада Белого дома. Гендельман отметил, что это была самая дружественная встреча между лидерами США и Израиля за всю историю. Трамп также подарил Нетаньяху фотографию с подписью и надписью: «Биби – великий лидер».

    Во время переговоров Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки оружия Израилю и за его безоговорочную поддержку. Американский президент предложил новые решения проблем, которые Израиль испытывает с момента своего основания. Эти обсуждения укрепили дружеские отношения между двумя странами.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения.

    Коментарии (7)
    5 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ведутся «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по разрешению конфликта на Украине.

    По его словам, Соединенные Штаты ведут «очень конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    «У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», – подчеркнул Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В своей речи президент выразил уверенность в том, что диалог с обеими сторонами может привести к положительным результатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

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    5 февраля 2025, 05:21 • Новости дня
    Первый самолет с нелегалами из США прибыл на базу Гуантанамо

    Стало известно о доставке венесуэльских преступников в Гуантанамо рейсом из Техаса

    Tекст: Максим Попов

    Первый самолет с нелегальными мигрантами, среди которых десять членов венесуэльской преступной организации Tren de Aragua, вылетел из Эль-Пасо и направляется на базу Гуантанамо, сообщил ABC.

    По информации телеканала, из Эль-Пасо в Гуантанамо отправился первый самолет с нелегальными мигрантами, передает РИА «Новости». На борту находятся десять членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Ожидается, что самолет прибудет на базу во вторник вечером по местному времени. Мигрантов не будут содержать вместе с заключенными, а охранять их будет Иммиграционная и таможенная полиция.

    Как отметили журналисты, в настоящее время военную базу Гуантанамо для размещения нелегальных мигрантов готовят более 300 американских солдат и морских пехотинцев. На территории уже установлены палатки для их временного содержания заключенных. Это часть более крупной инициативы, направленной на создание 30-тысячного миграционного центра для содержания самых опасных преступников-нелегалов, подчеркнули обозреватели.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце января президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы Гуантанамо к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. Он заявил, что многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам. «Поэтому мы отправим их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – сказал он. До этого правительство США отменило продление программы временного статуса защиты (TPS) для 600 тыс. венесуэльских мигрантов

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    5 февраля 2025, 15:25 • Новости дня
    Стало известно о последствиях торговой войны США с Китаем для россиян

    Аналитик Антонов: Торговая война США с Китаем приведет к росту цен на китайские товары в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обострение торговых отношений между США и Китаем может привести к усилению экономического сотрудничества между Россией и КНР, предоставляя россиянам больший доступ к китайским технологиям и товарам, хотя рост цен из-за валютных колебаний не исключен, считает финансовый аналитик Владислав Антонов.

    Антонов в интервью Газете.Ru заявил, что обострение торговых отношений между США и Китаем может способствовать усилению экономического сотрудничества России и КНР. Это сотрудничество, по его словам, позволит россиянам получить больший доступ к китайским технологиям и товарам, однако цены на них могут вырасти, особенно в случае укрепления юаня по отношению к рублю.

    Аналитик отметил, что текущая геополитическая ситуация создает как возможности, так и ограничения для России. Углубление связей с Китаем важно на фоне ограниченного доступа к западным рынкам, но зависимость от КНР может быть рискованной.

    Он также подчеркнул, что переход на торговлю в национальных валютах среди БРИКС может сократить зависимость от доллара, но это потребует времени и инвестиций в финансовую инфраструктуру. Использование торговых войн в краткосрочных интересах может иметь негативные долгосрочные последствия из-за замедления глобального экономического роста, сказал Антонов.

    В среду газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай ударил по американским энергоресурсам. Зампредседателя комитета СБ по международным делам Андрей Денисов заявил, что новая торговая война между США и Китаем негативно повлияет на Россию из-за изменения логистических цепочек, в то время как Китай готов дать более серьезный ответ на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики.

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    5 февраля 2025, 05:48 • Новости дня
    ЦРУ предложило сотрудникам увольнение с компенсацией

    ЦРУ предложило выходное пособие сотрудникам для сокращения расходов правительства

    Tекст: Максим Попов

    Центральное разведывательное управление США предложило своим сотрудникам добровольно уволиться, получив компенсацию в виде восьмимесячного выходного пособия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

    По информации издания, ЦРУ предложило своим сотрудникам вариант добровольного увольнения с получением компенсации, передает РИА «Новости». Это предложение связано с инициативами администрации президента Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов, ожидается, что до 10% федеральных служащих примут его. Представители администрации надеются, что эти меры помогут сэкономить миллиарды долларов.

    Предложение ЦРУ включает выплату, равную восьмимесячной зарплате, и дополнительные льготы. Оно является частью попыток совместить деятельность ведомства с приоритетами президента, такими как борьба с наркокартелями. Таким образом, ЦРУ стало первым разведывательным агентством, которое официально объявило о таком предложении для своих сотрудников, говорится в материале.

    Как отметил советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, ведомство также приостанавливает прием новых сотрудников, несмотря на ранее выданные предложения. Некоторые из них могут быть отменены, если кандидаты не соответствуют новым целям ЦРУ, связанным с противодействием угрозам со стороны Китая. Это подчеркивает изменения в стратегии ведомства, ориентированные на адаптацию к новым вызовам, сказал он в интервью изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне разразился хаос из-за радикальных реформ Илона Маска в федеральных агентствах США, включая вмешательство в работу Агентства по международному развитию, что привело к приостановке ключевых программ и недовольству сотрудников.

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    5 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля

    Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля из всех, «кто когда-либо был в Белом доме»

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Дональда Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Трамп является величайшим другом израильского народа в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху подчеркнул, что израильский народ испытывает уважение к Трампу из-за его решения признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в город американское посольство. «Вы самый лучший друг, который когда-либо был у Израиля в Белом доме», – заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

    В свою очередь, Трамп сообщил, что США могут отправить военных в Газу, если это потребуется. «Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это», – сказал президент США, отвечая на вопрос о возможной военной операции в Газе и намерении «взять под контроль» анклав.

    Ранее Трамп отметил, что условия в секторе Газа делают его непригодным для жизни. Он также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

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    5 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    ПНА отказалась от возвращения в сектор Газа

    ПНА отказалась от предложения ХАМАС вернуться в сектор Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинская национальная администрация, базирующаяся в Рамалле, неоднократно отвергала предложения движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа, несмотря на участие в переговорах о правительстве национального единства в Каире, Пекине и Москве.

    Палестинская национальная администрация (ПНА), базирующаяся в Рамалле, не принимает предложение палестинского движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа, передает РИА «Новости». Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что ПНА уже дважды отказывалась от передачи сектора Газа, несмотря на усилия ХАМАС в этом направлении.

    Абу Марзук подчеркнул, что ХАМАС открыт для взаимодействия с ПНА, и неоднократно предлагал администрации вернуться в сектор. «Мы не блокируем взаимодействие с палестинской администрацией. Мы считаем, что администрация должна вернуться в сектор Газа», – заявил он.

    Несмотря на участие ПНА в последнем соглашении о формировании правительства национального единства в Каире, а также в других соглашениях, включая встречи в Пекине и Москве, Рамалла продолжает отказываться возвращаться в анклав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Палестины сообщили о гибели в секторе Газа за время конфликта более 61 тыс. человек, ХАМАС решило попросить Россию о помощи сектору Газа, а Дональд Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос».

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