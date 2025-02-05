Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.0 комментариев
В Совфеде поддержали снижение возраста ответственности за наркотики до 14 лет
Сенатор Клишас поддержал снижение возраста ответственности за наркотики до 14 лет
Сенатор Андрей Клишас выразил поддержку инициативе о снижении возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков.
Отвечая на вопрос о своей позиции по предложению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, Клишас заявил: «Поддерживаю». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство предлагает снизить возраст привлечения к ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, чтобы бороться с вовлечением подростков в наркобизнес.