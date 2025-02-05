Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Politico: Шольц столкнулся с давлением внутри партии перед выборами
Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с давлением внутри Социал-демократической партии Германии на фоне кризиса коалиции и падающих рейтингов, пишет Politico.
Шольц оказался под давлением своей СПД с призывами отказаться от лидерства на предстоящих выборах, передает Politico.
Так, лидер СПД Ларс Клингбайль, как сообщается, дважды убеждал Шольца пересмотреть свое участие в выборах после краха коалиции светофора в ноябре 2024 года.
Источники внутри руководства СПД отметили, что Клингбайль отражает растущее недовольство среди партийных чиновников и влиятельных региональных лидеров из-за падения рейтингов Шольца.
СПД находится в кризисной ситуации, пытаясь вернуть поддержку избирателей, удерживая третье место в опросах с 15-16 процентами перед досрочными выборами 23 февраля.
Согласно отчетам, старшие члены СПД, включая сопредседателя Саскию Эскен и генерального секретаря Маттиаса Мирша, пришли к выводу, что попытка Шольца вновь стать канцлером серьезно подорвет шансы партии на выборах. Вместо этого многие поддержали кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса, самого популярного политика Германии по итогам прошлого года.
Тем не менее, Шольц отказался уступать, несмотря на усиливающееся давление. СПД публично отвергла заявления о внутренних разногласиях, назвав их «ложными», но не уточнила, какие именно части истории оспариваются.
Разногласия в партии стали более очевидными до того, как Писториус официально отказался от участия в ноябре, положив конец неделям спекуляций о возможной смене лидерства перед выборами.
Критики Шольца указывают, что его неспособность выполнить обещанную «Zeitenwende» – поворот к более решительной внешней политике с увеличением оборонных расходов после полномасштабного вторжения России на Украину – оставила как союзников, так и избирателей в сомнениях относительно его надежности.
Ранее канцлер Германии поддержал недовольных сотрудничеством Христианско-демократического союза (ХДС) и «Альтернативы для Германии».
Напомним, Шольц выразил возмущение поддержкой американским миллиардером Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав это отвратительным и опасным для демократии в Европе.