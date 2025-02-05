Физикохимики Попков и Мартинсон получили премию президента России за технологию ферритов

Tекст: Вера Басилая

Попков и Мартинсон получили премию президента России для молодых ученых за создание новой технологии получения ферритов и функциональной керамики. Они впервые применили метод растворного горения с термической постобработкой, что сократило время производства материалов и расширило ассортимент керамики, передает ТАСС.

Созданная технология позволяет варьировать состав ферритов, добиваясь оптимальных магнитных и электромагнитных свойств, что особенно важно для современных радиоустройств.

«Наша технология позволяет значительно сократить время производства и улучшить качество конечных изделий», – заявили ученые.

Материалы, разработанные учеными, уже нашли применение на ведущих предприятиях России, включая производство фазированных антенных решеток для радиолокационных систем. Это подчеркивает значимость их работы для развития отечественной промышленности.

Также удостоена премии президента России для молодых ученых ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова Наталья Черкашина.

Она разработала инновационные материалы и технологии для защиты космонавтов и их оборудования от космической радиации. Ее методика включает введение до 70% радиационно-защитных нанонаполнителей в термопластичные полимеры, сохраняющих свои механические свойства, что значительно больше по сравнению с аналогами.

Эти материалы успешно прошли проверку в условиях длительного пребывания на Международной космической станции. Они позволяют не только продлить срок пребывания космонавтов в космосе, что важно для лунной программы, но и использовать более дешевые промышленные микросхемы вместо специализированной космической электроники. Черкашина также изучила физико-химические принципы модифицирования нанонаполнителей и их влияние на физико-технические свойства материалов в условиях космоса.

Профессор Елена Корочкина из Петербургского государственного университета ветеринарной медицины также удостоена президентской премии для молодых ученых. Ее достижения включают разработку инновационных кормовых добавок для коров и сохранение генетического материала животных. Корочкина создала растительно-минеральные и минеральные комплексы, а также разработала методы коррекции влияния стресс-факторов на репродуктивную способность и модифицировала протоколы сохранения генетического материала.

Премия президента России присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.