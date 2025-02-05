Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Экс-главу МИД Таджикистана осудили на 27 лет за попытку переворота
В Таджикистане экс-главу МИД и политиков приговорили к длительным срокам за заговор
Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего министра иностранных дел Хамрохона Зарифи и других политиков к длительным срокам тюрьмы за попытку государственного переворота.
Бывший глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи был приговорен к 27 годам лишения свободы за участие в попытке государственного переворота. Вместе с ним были осуждены и другие политические деятели, обвиненные в заговоре, сообщает ТАСС.
Среди них бывший депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзоду, который также получил 27 лет лишения свободы. Журналист и бывший заместитель председателя Демократической партии республики Ахмадшох Комилзоду был приговорен к 18 годам лишения свободы. Также на 18 лет был осужден заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, юрист Шокирджон Хакимов.
Решение суда стало итогом длительного судебного процесса, в ходе которого обвиняемые были признаны виновными в заговоре с целью свержения действующей власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 200 подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота были задержаны сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана. МВД Таджикистана объявило о завершении спецоперации по ликвидации банды Назарзоды. В Таджикистане шла спецоперация силовиков по нейтрализации мятежного отряда экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзоды.