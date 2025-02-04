Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.0 комментариев
Общественный совет «Время героев»: среди участников на 53% выросло количество Героев России
Среди участников отбора на программу «Время героев» кавалеров четырех орденов Мужества стало больше в 18 раз, Героев России – в полтора раза. Об этом было объявлено в ходе прошедшего во вторник заседания Общественного совета программы «Время героев».
На заседании Общественного совета программы «Время героев», которое состоялось 4 февраля, обсуждались итоги дополнительного набора участников и эффективность второго модуля обучения. Отмечается значительный рост интереса к программе среди бойцов и ветеранов, обладающих опытом и наградами, сообщается на сайте программы.
«Сегодня мы видим, что люди с опытом и наградами убедились в том, что программа реально работает, и стали активно подавать заявки на участие. Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5%, их 51 человек, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества – в девять раз, двух орденов Мужества – в 47 раз. Выбор среди достойнейших будет непростой. Ответственность высока», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что участники программы «Время героев» будут изучать территориальное планирование, социальную политику и основы экономического развития. Также они посетят Ямало-Ненецкий округ и пройдут стажировки на Урале и в Еврейской автономной области.
Герой России Александр Карелин подчеркнул, что внедрение программы на региональном уровне создаст значительное количество современных управленцев. «Успех программы ожидаем и заслужен», – считает Карелин. Андрей Красов особо отметил важность продления сроков тестирования, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в программе.
Общее число поданных заявок на участие превысило 65,5 тыс. Общественный совет продлил сроки тестирования и написания эссе на месяц – до 25 февраля, чтобы находящиеся на передовой участники СВО могли пройти отборочные мероприятия.
Напомним, ранее состоялось 22 назначения из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев, а кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко занял пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.