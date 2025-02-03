Священники призвали бойцов СВО не использовать мат на передовой

Окормляющие участников СВО священники призвали бойцов избегать мата на передовой

Tекст: Вера Басилая

Отец Александр отметил, что несмотря на сложные условия на передовой, где страх и необходимость быстро отдать приказ часто толкают к использованию мата, священники призывают бойцов помнить о духовной составляющей, передает ТАСС.

«Как молодым, так и опытным бойцам напутствие священников всегда одно и то же – ругаться матом на передовой нельзя», – подчеркнул священник.

По словам Волкова, матерная лексика несет в себе негативную «духовную подоплеку», которая может вредить человеку. Он добавил, что если человек взял в руки оружие, ему следует забыть о нецензурных словах, поскольку они могут оказать негативное влияние на душевное состояние бойцов.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании XIII Рождественских парламентских встреч заявил о необходимости борьбы с популярностью нецензурной брани в обществе.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда считает, что мат в России распространен из-за отсутствия социального осуждения, что приводит к его оправданию.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.