С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Священники призвали бойцов СВО не использовать мат на передовой
Окормляющие участников СВО священники призвали бойцов избегать мата на передовой
Священнослужители, окормляющие бойцов СВО, призывают их воздерживаться от использования матерной лексики на передовой, потому что духовная негативная подоплека таких слов может навредить, сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве отец Александр Волков.
Отец Александр отметил, что несмотря на сложные условия на передовой, где страх и необходимость быстро отдать приказ часто толкают к использованию мата, священники призывают бойцов помнить о духовной составляющей, передает ТАСС.
«Как молодым, так и опытным бойцам напутствие священников всегда одно и то же – ругаться матом на передовой нельзя», – подчеркнул священник.
По словам Волкова, матерная лексика несет в себе негативную «духовную подоплеку», которая может вредить человеку. Он добавил, что если человек взял в руки оружие, ему следует забыть о нецензурных словах, поскольку они могут оказать негативное влияние на душевное состояние бойцов.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании XIII Рождественских парламентских встреч заявил о необходимости борьбы с популярностью нецензурной брани в обществе.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда считает, что мат в России распространен из-за отсутствия социального осуждения, что приводит к его оправданию.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.