Песков: Кремль не располагает данными о неполадках на корабле-разведчике «Кильдин»

Tекст: Алексей Дегтярев

«Не располагаю информацией, все-таки мы не оборонное ведомство. О такой детальной информации о возможных поломках каких-либо кораблей мы просто не знаем», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что нельзя судить по поломке одного отдельно взятого корабля о состоянии флота.

Песков подчеркнул, что рассуждения на тему состояния ВМФ России на базе подобных сообщений не имеют под собой объективной основы.

Ранее французские СМИ сообщили, что у «Кильдина» якобы возникла неисправность у берегов Сирии.