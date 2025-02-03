Замгубернатора Ростовской области обвинили в финансовых махинациях

СК возбудил дело против замгубернатора Ростовской области Федотовой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал СК, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области, министра финансов Лилии Федотовой. Дело касается превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона, что квалифицируется по статье 286 УК РФ.

Следствие утверждает, что в 2020 году Федотова, имея свободные остатки бюджетных средств, необоснованно привлекла кредиты из коммерческого банка на сумму 12 млрд рублей с процентной ставкой выше 6 % годовых. Это противоречило утвержденной долговой политике Ростовской области, которая предусматривала возможность привлечения займов по более низким ставкам.

В результате таких действий бюджету Ростовской области был нанесен ущерб в размере 1,9 млрд рублей, который был израсходован на оплату процентов по кредитам в период с 2020 по 2023 год. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех деталей данного случая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело после сообщений о нарушении прав волонтера, а ранее следствие намеревалось возбудить уголовное дело против бывшего судьи Шахтинского городского суда Ростовской области Сергея Шама.