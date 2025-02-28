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    Покушение на митрополита Тихона подтвердило антихристианскую сущность режима Зеленского
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    МИД: Россия ожидает лидеров ОДКБ на параде Победы в Москве
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    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    5 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    106 комментариев
    28 февраля 2025, 17:03 • Новости дня

    МИД: Россия ожидает лидеров ОДКБ на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ожидает, что лидеры стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), примут участие в параде Победы в Москве.

    Об этом сообщает издание «Союзники. ОДКБ» со ссылкой на заявление директора первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэла Агасандяна, передает ТАСС.

    В интервью Агасандян подчеркнул, что приглашение на парад исходит от президента России Владимира Путина. «Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая», – отметил дипломат.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приглашении президента Киргизии Садыра Жапарова на торжества в Москве, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    28 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Арестованы двое подозреваемых: помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они намеревались заложить самодельное взрывное устройство в Сретенском монастыре, где проживает митрополит, передает РИА «Новости».

    Попович должен был доставить взрывное устройство в храм. При этом в телефонах задержанных обнаружены более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

    В ходе допроса Денис Попович рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы под угрозой убийства его родственников. Он, уроженец Черновцов, согласился следить за передвижениями митрополита Тихона, а затем выполнить задачу по его ликвидации.

    На видеозаписях задержания видно, как задержанные дают показания, признаваясь в подготовке теракта и оказывая содействие следствию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

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    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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    26 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии

    Екатерину Барабаш задержали в Москве за распространение фейков о российской армии

    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии
    @ Екатерина Барабаш

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Барабаш была задержана в Москве по обвинению в распространении фейковой информации о российской армии, что подтвердил ее сын Юрий Барабаш, ссылаясь на адвоката.

    Как передает РИА «Новости», в Москве была задержана кинокритик Екатерина Барабаш. Причиной задержания стало распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. О задержании сообщил сын кинокритика Юрий Барабаш, который сослался на слова адвоката.

    «По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», – написал Юрий Барабаш на своей странице в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову, а также признало иноагентами журналиста Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

    Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана, также признанного иноагентом, на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента.

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    26 февраля 2025, 16:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила спланированную на Украине серию терактов в Ставрополе
    ФСБ предотвратила спланированную на Украине серию терактов в Ставрополе
    @ РИА Новости/ФСБ РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ставрополе предотвратили серию терактов, которые планировал устроить гражданин центральноазиатской республики по заданию украинского куратора, сообщили в ЦОС ФСБ России.

    Как сообщили в ФСБ, подозреваемый является сторонником украинского военизированного формирования, признанного в России террористической организацией, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, он планировал нападения на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя. Для терактов он планировал использовать бутылки с зажигательной смесью. После их совершения он планировал уехать на Украину и воевать в рядах ВСУ.

    В результате проведенных мероприятий мужчина был задержан. У него изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    В декабре сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

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    26 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России

    Китай занял первое место по числу туристов в России в 2024 году

    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев озвучил данные о туристическом потоке в Россию за 2024 год.

    Он отметил, что, по данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году иностранные граждане совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма, что на 135% больше по сравнению с показателями 2023 года, передает «Комсомольская правда».

    По словам Тарбаева, Китай стал лидером по числу туристов, посетивших Россию, с примерно 850 тыс. человек. На втором месте оказалась Германия, откуда в страну прибыло около 70 тыс. туристов. Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место, откуда приехали 65-67 тыс. человек, что на 50% больше, чем в 2023 году.

    Минэкономразвития сообщало, что иностранный туристический поток в Россию в первой половине 2024 года вырос почти в полтора раза. Также сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.

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    28 февраля 2025, 11:50 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ Гончаров отметил наглость украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник, планируя теракт на Большой Лубянке, преследовал несколько целей. Среди них – взбудоражить российское население, вбить межконфессиональный клин и расшатать единство России, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Ранее ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона. Задержаны помощник священнослужителя и клирик, завербованные спецслужбами Украины.

    «Украинские спецслужбы не прекращают работу по вербовке россиян для совершения различных диверсий. А ФСБ почти каждый день докладывает о задержании людей, которые по указке ГУР Украины или СБУ планировали теракт или убийство высокопоставленных чиновников или политических деятелей», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его мнению, противник в своих замыслах действует очень нагло. Собеседник обратил внимание, что задержанные, готовившие покушение на митрополита Тихона, намеревались заложить самодельное взрывное устройство в покоях священнослужителя в Сретенском монастыре.

    Обитель находится на улице Большая Лубянка в Москве. Там же расположены здания подразделений ФСБ. «Не удивлюсь, если киевское руководство может попытаться организовать террористический акт и около Кремля», – рассуждает спикер.

    Противник, планируя теракт против митрополита, преследовал несколько целей, считает Гончаров. «У офиса Зеленского нет ничего, что они могли бы противопоставить России в военном плане. Поэтому украинские власти, во-первых, пытаются будоражить наше население диверсиями. Они наивно полагают, что смогут внести какой-то разлад в наше общество», – пояснил специалист.

    «Во-вторых, киевское руководство, как и другие наши оппоненты, не оставляют попыток вбить межнациональный и межконфессиональный клин, о чем говорил президент Владимир Путин, – продолжил собеседник. – К сожалению, стоит ожидать, что они продолжат предпринимать действия, направленные на расшатывание единства России».

    При этом методы вербовки и планирования операций спецслужб Украины не меняются, заметил Гончаров. Так, общение преимущественно происходит через мессенджеры. Принуждают к совершению противоправных деяний они зачастую путем угроз, как это было в случае сорванного теракта против митрополита, шантажа или подкупа. «Как правило, ведется идеологическая обработка, звучат запугивания, а также обещания какого-то денежного вознаграждения», – перечислил ветеран ФСБ.

    На этом фоне он напомнил инциденты, когда украинские военные истязают российского бойца, попавшего в плен, а затем отправляют соответствующее видео его родным. «Они угрожают убить его, если близкие пленного не выполнят их требования», – напомнил спикер.

    «На фоне растущей угрозы важно грамотно этому противостоять: просвещать население, вести разъяснительную работу со школьниками и студентами, чтобы они знали, как себя вести в случае попытки вербовки противником», – заключил Гончаров.

    Ранее ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). Задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках). Фигуранты дали признательные показания.

    Выяснилось, что в середине прошлого года Поповича завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и под угрозой убийства его родственников приказал следить за передвижениями Тихона. Вскоре ему велели найти союзника и ликвидировать митрополита, а в декабре через сеть тайников передали самодельное взрывное устройство. Общение происходило через мессенджер Telegram.

    Попович должен был заложить бомбу в жилом помещении Тихона в Сретенском монастыре, а после покушения рассчитывал уехать из России, сообщает ФСБ. «Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако Попович был задержан», – рассказал Иванкович, добавив, что убийство перенесли на конец февраля.

    В телефонах фигурантов оперативники нашли более 70 контактов, среди которых, например, пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ривчаченко. Также по координатам ФСБ вышла на схрон со взрывчаткой – в пакете из-под сока. Там же лежали два поддельных украинских паспорта, где Иванкович был Василием Дубенским, а Попович – Иваном Шмарко. На задержанных завели уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «незаконный оборот взрывных устройств».

    «Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем, киевский режим такой и есть – он отвергает духовность и традиционные ценности», – отметил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

    В храме в Сокольниках Иванковича помнят, как «доброжелательного, милого молодого человека, исполняющего свои обязанности», сообщает РИА «Новости». Поповича же ранее арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение полиции около станции метро «Тургеневская».

    Митрополиту Тихону 66 лет. В октябре 2023 года он стал главой Крымской митрополии, а до этого больше 20 лет был наместником Сретенского монастыря в Москве. Архиерей занимает активную общественную позицию, пишет книги, снимает фильмы, возглавляет патриарший совет по культуре.

    Он близок к российским властям, в том числе к президенту Владимиру Путину. Тихон выступал в поддержку СВО, отмечая, что «мы там воюем с диким, страшным, инфернальным фашизмом, с нацистами». Киев ввел против него санкции.

    Украинские спецслужбы в последние годы активизировали террористическую деятельность в России. Например, в декабре минувшего года в Москве был взорван Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Задержанный рассказал, что действовал по заданию СБУ и что ему были обещаны 100 тысяч долларов и «европейский паспорт».

    На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов, которые планировались на Украине и предназначались для Ставрополя. ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

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    27 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию.

    По ее словам, Эрдоган подчеркнул, что считает Путина своим большим другом, передает ТАСС. Заявление было сделано после встречи, на которой Матвиенко передала устное послание от президента России.

    Матвиенко добавила, что встреча с Эрдоганом была очень содержательной. Она отметила, что у лидеров России и Турции действительно сложились хорошие личные отношения, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах. «Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений, особенно в сфере энергетики», – добавила спикер.

    Матвиенко подчеркнула, что отношения между лидерами способствуют расширению сотрудничества между Россией и Турцией на уровне стратегического партнерства. Это включает в себя взаимодействие в энергетической сфере.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    26 февраля 2025, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Лавров на пресс-конференции в Катаре выразил мнение, что простого размещения миротворческих сил на Украине будет недостаточно для разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск [на Украине], не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах [конфликта]».

    Лавров подчеркнул, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на Украине. По его словам, такие инициативы со стороны западных стран, в частности Франции и Британии, направлены на эскалацию конфликта. Он отметил, что Москву о размещении миротворцев никто не спрашивал, и добавил, что заявления Запада лишь разогревают напряженность.

    Министр также подчеркнул, что любые решения о развертывании миротворческих сил должны приниматься по согласию обеих сторон конфликта. Он вспомнил, что президент США высказывался в том же ключе на пресс-конференции, подчеркнув необходимость согласия обеих сторон.

    Кроме того, Лавров заявил о важности избавления Украины от «расистских законов» и обеспечении права для русскоязычного населения страны сохранять свои культурные традиции.

    Ранее президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта.

    Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

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    26 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться

    Политолог Шеслер: Зеленскому безразличны призывы «дайте людям пожить»

    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    @ Vincenzo Circosta/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы к Владимиру Зеленскому завершить конфликт будут расти по всей Украине по мере продвижения войск России на фронте и ослабления власти в Киеве, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинский мэр Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке потребовал от украинских властей заключить мир и «дать людям пожить».

    «Очевидно, заявление украинского мэра Красноармейска (Покровск) Руслана Требушкина отражает мнение подавляющего большинства жителей населенного пункта. Они считают себя и Донбасс частью русского мира и никогда не разделяли националистические установки офиса Зеленского», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Требушкин выбрал идеальный момент для своего обращения. Он знает, что противники продолжения конфликта есть даже в ближнем окружении Владимира Зеленского. И эти настроения усилились на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев. При этом мэр Красноармейска может не бояться репрессий, поскольку СБУ вряд ли зайдет в прифронтовой город», – объяснила собеседница.

    «Вообще, слова «дайте людям пожить» отражают мнение очень весомой части населения Украины – кроме нескольких западных областей. Поэтому эта фронда обращений к Зеленскому будет расширяться по мере продвижения Вооруженных сил России», – продолжила эксперт.

    «Например, в Одессе преобладают аналогичные настроения. От местных властей можно ожидать подобных заявлений, когда нынешнее руководство в Киеве начнет ослабевать. А чтобы этого не произошло, Зеленский проводит репрессии против инакомыслия и конкурирующих сил», – детализировала политолог.

    «Другое дело, что на Зеленского эти обращения не оказывают никакого влияния. Он слушает или тех, кого боится, или тех, кто его спонсирует – то есть Европу и США. А население для него – это только ресурс для продолжения военных действий», – посетовала Шеслер.

    Ранее Требушкин опубликовал видеообращение к Зеленскому на русском языке, где подчеркнул, что жители Красноармейска находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну. Поселок находится в ДНР в нескольких километрах от фронта, но пока контролируется ВСУ.

    Он отметил, что жители Красноармейска и Димитрова (Мирноград), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах. «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую озвучивает наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он. Спикер выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности. «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал он.

    Коснулся он и действий Зеленского. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом», – подчеркнул Путин.

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    26 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Москвича лишили прав за пьяную езду на электросамокате

    Суд лишил прав москвича и наложил штраф за пьяную езду на самокате

    Москвича лишили прав за пьяную езду на электросамокате
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жителя Москвы Жияншу Ималетдинова лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей за пьяную езду на электросамокате по улицам столицы, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

    Ималетдинов был признан виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему были предъявлены обвинения в вождении транспортного средства в пьяном виде. По данным пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, наказание включает в себя административный штраф и лишение прав на управление транспортными средствами, пишет «Вечерняя Москва».

    Ранее москвич катался по улицам столицы на электросамокате. При этом он был в компании своей спутницы, а ребенок находился в рюкзаке. Нарушитель был опознан по камерам видеонаблюдения и номеру на самокате, что позволило наложить на него штраф за каждое из зафиксированных нарушений. Кроме того, он получил бессрочную блокировку в сервисе кикшеринга.

    В сентябре в Москве выписали первый штраф на 100 тыс. рублей за нарушение правил езды на электросамокате, когда пользователь кикшерингового сервиса «Яндекс Go» передал управление самокатом несовершеннолетнему.

    Газета ВЗГЛЯД освещала, как можно ездить на электросамокате по правилам.

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    26 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Вопрос замороженных активов не исчезнет из повестки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров отметил, что хотя об этих активах и не велось разговоров, тема все равно останется значимой, передает ТАСС.

    «Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, знаете, об этом никаких разговоров не было. Но то что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений, это естественно», – отметил он.

    Эти заявления прозвучали на фоне сообщений Reuters о том, что Россия якобы согласилась на использование 300 млрд долларов замороженных активов для восстановления Украины. Условием якобы было выделение части этих средств на нужды Донбасса и Новороссии.

    Кроме того, Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что использование прибыли с арестованных активов не нарушает международное право, в отличие от самих активов.

    Министр подчеркнул, что Москва намерена попросить Францию разъяснить, в каком международном правовом документе прописано разрешение использовать прибыль с «того, что было своровано».

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    26 февраля 2025, 18:31 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске газовщиков в квартиры

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, требующий от жильцов многоквартирных домов предоставлять доступ газовщикам к оборудованию для его обслуживания и ремонта.

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах предоставлять доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию, передает РИА «Новости». Этот проект дополняет Жилищный кодекс РФ обязанностью жильцов допускать газовщиков для технического обслуживания и ремонта оборудования.

    Законопроект также предусматривает право специализированных организаций обращаться в суд, если жильцы не исполняют свои обязательства. В случае отказа в предоставлении доступа, суд будет обязан рассмотреть заявление в течение 12 дней. Ранее правительство поддержало законопроект с условием его доработки.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что поправки в КоАП РФ увеличили штрафы за недопуск газовщиков до 10 тыс. рублей, однако обязательности этой нормы не было. Он подчеркнул, что устранение пробела в Жилищном кодексе является основной целью нового законопроекта.

    Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, в свою очередь, сообщил, что каждый житель будет предупрежден о дате и времени проверки. Правительство установит процедуру уведомления, а извещения будут отправляться как минимум дважды в электронном и печатном форматах.

    Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил упростить процедуру допуска сотрудников газовых служб в квартиры, что позволит предотвратить отключение газа всему подъезду.

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