Названа причина гибели российских дайверов на Филиппинах

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители центра Deluna заявили «Газете.Ru», что активно содействуют официальным органам в расследовании происшествия и взаимодействуют со страховой компанией.

Они призвали не доверять распространенной информации и заверили, что будут держать всех в курсе дальнейших событий.

Там добавили, что группа из четырех сертифицированных дайверов и гида проводила второе погружение, когда их настигло сильное нисходящее течение. Гид и двое дайверов смогли удержаться на рифе на глубине 19 метров, однако двоих унесло на значительную глубину.

Одного из дайверов вскоре обнаружили на поверхности с полным BCD (буйком) и пустым баллоном. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось. Второго дайвера нашли позднее, также на поверхности, уже мертвым.

В дайвинг-центре Deluna подчеркнули, что причины смерти не связаны с нападением акул.

Ранее посольство России на Филиппинах сообщило, что российские граждане М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде, их тела доставлены в местные больницы.