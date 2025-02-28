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Названа причина гибели российских дайверов на Филиппинах
Российские дайверы погибли на Филиппинах после погружения в районе острова Верде не из-за нападения акул, а из-за сильного нисходящего течения, заявили в дайвинг-центре Deluna.
Представители центра Deluna заявили «Газете.Ru», что активно содействуют официальным органам в расследовании происшествия и взаимодействуют со страховой компанией.
Они призвали не доверять распространенной информации и заверили, что будут держать всех в курсе дальнейших событий.
Там добавили, что группа из четырех сертифицированных дайверов и гида проводила второе погружение, когда их настигло сильное нисходящее течение. Гид и двое дайверов смогли удержаться на рифе на глубине 19 метров, однако двоих унесло на значительную глубину.
Одного из дайверов вскоре обнаружили на поверхности с полным BCD (буйком) и пустым баллоном. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось. Второго дайвера нашли позднее, также на поверхности, уже мертвым.
В дайвинг-центре Deluna подчеркнули, что причины смерти не связаны с нападением акул.
Ранее посольство России на Филиппинах сообщило, что российские граждане М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде, их тела доставлены в местные больницы.