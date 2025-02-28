СК затребовал ареста подозреваемых во взрыве в Самаре

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходатайстве следователь запросил арест для обоих фигурантов, им вменяются статьи «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», пояснили в суде РИА «Новости».

Ранее в СК указывали, что подозреваемыми являются отец и сын.

Согласно версии следствия, происшествие случилось примерно в 5.30 мск 27 февраля. Мужчина подошел к зданию облправительства в Самаре и бросил на лестницу взрывоопасный пакет.