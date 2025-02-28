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СК затребовал ареста подозреваемых во взрыве в Самаре
В Самарский районный суд поступило ходатайство Следственного комитета о помещении под стражу двух подозреваемых по делу о взрыве у здания облправительства в Самаре.
В ходатайстве следователь запросил арест для обоих фигурантов, им вменяются статьи «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», пояснили в суде РИА «Новости».
Ранее в СК указывали, что подозреваемыми являются отец и сын.
Согласно версии следствия, происшествие случилось примерно в 5.30 мск 27 февраля. Мужчина подошел к зданию облправительства в Самаре и бросил на лестницу взрывоопасный пакет.