СК: Подозреваемыми по делу о теракте в Самаре стали отец и сын

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, происшествие случилось примерно в 5.30 мск, мужчина подошел к зданию облправительства и бросил на лестницу взрывоопасный пакет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

После этого он скрылся с места на машине, за рулем которой был другой мужчина. В результате теракта никто не пострадал.

Дело завели по статьям «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Причастные к преступлению установлены, ими оказались местные жители, это отец и сын. С ними ведутся следственные действия.

О теракте сообщал ранее сам губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.