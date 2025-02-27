Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Мужчина бросил взрывное устройство у здания правительства в Самаре
Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство на крыльцо здания правительства Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
В своем Telegram-канале он указал, что 27 февраля в 5.30 по местному времени мужчина совершил попытку атаки на здание правительства Самарской области.
Мужчина бросил на крыльцо неустановленное взрывное устройство, предположительно, гранату РГД. В результате взрыва была повреждена тротуарная плитка. При этом жертв и пострадавших нет.
Злоумышленник был оперативно задержан. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить личность задержанного и мотивы его поступка.
Власти обещают усилить меры безопасности в регионе, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.