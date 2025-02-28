Петербургского адвоката заподозрили в насилии над дочерью и съемке порно

Tекст: Алексей Дегтярев

Отмечается, что подозреваемому 35 лет, это действующий адвокат, его поместили под стражу до 18 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. Также, согласно версии следствия, он производил фото и видеосъемку порно с ее участием.

До этого в ГСУ СК сообщали о задержании мужчины по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что адвокат был против ареста, он заявлял, что живет отдельно от ребенка, один.

Ранее дагестанского блогера, растоптавшего христианский крест, обвинили в обороте детской порнографии.