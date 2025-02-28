Си Цзиньпин встретился с Сергеем Шойгу в Пекине

Си Цзиньпин провел переговоры с секретарем Совбеза России Шойгу в Пекине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Пекине, в Доме народных собраний, сообщает ТАСС. Это событие последовало за рабочей поездкой Шойгу в Индонезию и Малайзию, после которой он прибыл в Китай.

Во время приветственного слова на встрече Шойгу отметил важность коротких сроков согласования этой встречи.

«Позвольте выразить вам признательность за то, что нашли время в вашем плотном графике. Тот факт, что эту встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начались переговоры между секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и главой МИД Китая Ван И в Пекине. Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Пекин для обсуждения двусторонних вопросов безопасности с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И. Шойгу отметил особый характер отношений России и Китая.