Bloomberg назвало рубль лучшей валютой на мировом рынке

Bloomberg: Рубль стал лидером мирового валютного рынка, укрепившись на 15% к доллару

Tекст: Мария Иванова

Российский рубль укрепился на 15% по отношению к доллару с начала года, что делает его лучшей валютой на мировом рынке, пишет Bloomberg. Агентство связывает этот рост с увеличением интереса к российским активам, особенно после начала переговоров между Россией и США. Эти факторы привели к повышенному спросу как на внутреннем, так и на внешнем рынках, передает ТАСС.

Контакты между Россией и США в последние недели существенно активизировались. 12 февраля президенты России и США провели почти полуторачасовую телефонную беседу, в ходе которой обсудили украинский конфликт, двусторонние отношения и обмен гражданами.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча высокопоставленных делегаций России и США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что стороны договорились ускорить назначение послов и снять многолетние барьеры в работе российских дипломатических миссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина назвала колебания курса рубля временным явлением, обусловленным внешними факторами и санкциями.

На этой неделе сообщалось, что расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, упал ниже порога в 86 рублей, что в последний раз фиксировалось в сентябре 2024 года.

Разрушение биржевого механизма валютного курса в России привело к значительному увеличению волатильности рынка, заявил министр экономического развития Максим Решетников.