Набиуллина указала на временность колебаний курса рубля

Набиуллина объяснила временность колебаний рубля внешними факторами и санкциями

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, колебания курса рубля являются временным явлением, вызванным внешними факторами, передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что отклонения курса происходят в моменты введения санкций, указав, что такие изменения являются временными, так как участники рынка адаптируются к новой ситуации, после чего курсы начинают сближаться.

Набиуллина подчеркнула, что в сложившихся условиях, когда меняется структура валютного рынка и торгов, задача Банка России состоит в обеспечении прозрачного функционирования валютного рынка для всех его участников.

Напомним, агентство Bloomberg указывало, что российский рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках.