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Набиуллина указала на временность колебаний курса рубля
Набиуллина объяснила временность колебаний рубля внешними факторами и санкциями
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала колебания курса рубля временным явлением, обусловленным внешними факторами и санкциями.
По ее словам, колебания курса рубля являются временным явлением, вызванным внешними факторами, передает ТАСС.
Набиуллина отметила, что отклонения курса происходят в моменты введения санкций, указав, что такие изменения являются временными, так как участники рынка адаптируются к новой ситуации, после чего курсы начинают сближаться.
Набиуллина подчеркнула, что в сложившихся условиях, когда меняется структура валютного рынка и торгов, задача Банка России состоит в обеспечении прозрачного функционирования валютного рынка для всех его участников.
Напомним, агентство Bloomberg указывало, что российский рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках.