Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.0 комментариев
Bloomberg: Рубль стал лидером роста среди валют развивающихся рынков
Российский рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках благодаря успешным переговорам России и США и укреплению на 13% с начала года, отмечает Bloomberg.
Bloomberg сообщает о том, что российский рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках после кардинальной смены политического курса в США. По подсчетам агентства, рубль укрепился по отношению к доллару на 13% с начала года, что вывело его на первое место по показателям роста среди валют данного сегмента, передает ТАСС.
Аналитик Промсвязьбанка Денис Попов отметил, что «успешное начало переговоров между Россией и США, так же как и крепкие комментарии от президента США Дональда Трампа, позволили рынкам сохранять позитивные ожидания». Эта оценка прозвучала в контексте укрепления рубля и будущих перспектив российской валюты.
Однако Bloomberg предупреждает, что рано делать выводы о дальнейшей динамике рубля, несмотря на его краткосрочный рост. Это связано с отсутствием прорывов по украинскому вопросу. В последние дни отношения между США и Украиной обострились.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, когда закончится укрепление рубля. В пятницу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил россиян, что скупка долларов на фоне ослабления валюты может привести к потерям из-за вероятного укрепления рубля.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что критика Белого дома в адрес Владимира Зеленского связана с нежеланием украинского руководства налаживать мирные переговоры.