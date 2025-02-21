Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Аксаков предупредил об опасности скупки долларов на панике
Аксаков не рекомендовал россиянам скупать доллары из-за укрепления рубля
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил россиян, что скупка долларов на фоне ослабления валюты может привести к потерям из-за вероятного укрепления рубля.
Аксаков выразил мнение, что россияне, которые скупают доллары в условиях ослабления валюты, могут понести убытки, сообщает ТАСС. Он отметил, что существуют предпосылки для дальнейшего укрепления рубля, связанные с геополитическими изменениями и грамотной политикой Центрального банка и правительства в бюджетной и денежно-кредитной сферах.
Аксаков подчеркнул, что, несмотря на текущие тенденции, покупка долларов может оказаться невыгодной, так как «доллар завтра может быть дешевле». Комментируя ситуацию с обменом старых долларов, он объяснил, что банки в России сталкиваются с ограничениями со стороны американских властей, поэтому предлагают за старые купюры значительный дисконт.
Депутат также отметил, что существуют граждане, заинтересованные в покупке старой валюты, которые приобретают ее дешево в России и обменивают по более высокой цене в Америке. В 2024 году россияне уже сталкивались с проблемами при обращении старых долларов в банках и обменниках, что заставило Ассоциацию туроператоров рекомендовать туристам приобретать новые купюры или другие валюты.
Ранее Аксаков заявил, что владельцы старых долларов несут все риски, так как российские банки могут отказываться принимать купюры старого образца, особенно выпущенные до 2013 года.
Экономист Михаил Беляев рекомендовал покупать доллары, оценивая все риски и на долгосрочную перспективу, несмотря на падение американской валюты к рублю.