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В Госдуме сообщили о рисках с обменом старых долларов по всему миру
В Госдуме предупредили о рисках при обмене старых долларов в банках
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что владельцы старых долларов несут все риски, так как российские банки могут отказываться принимать купюры старого образца, особенно выпущенные до 2013 года.
В интервью РИА «Новости», глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что российские власти и Центробанк не имеют полномочий влиять на решения банков о принятии старых долларов. Все риски, связанные с обменом таких купюр, ложатся на владельцев валюты.
Ситуация с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, стала проблематичной с осени прошлого года. Туристам, в том числе российским, сталкивающимся с отказами в обмене в странах как ОАЭ и Турция, приходится искать способы конвертации валюты. В некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом.
Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев указывал на мировую проблему с приемом старых долларов, включая и Россию, где ряд банков также отказывает в обмене. Аксаков подчеркнул, что ограничения по обращению старых долларов исходят от их эмитента – США.
Объясняя позицию российских властей, Аксаков заявил, что Россия устанавливает только обменные курсы, но не может регулировать правила обращения иностранной валюты. «Принимать или не принимать старые доллары – это право банков. Они могут отказаться от лицензии на работу с валютой», – добавил депутат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил, что многие страны начали отказываться от приема старых долларов из-за появления обновленных банкнот с улучшенными системами защиты. Также сообщалось, что Госбанк Турции опроверг информацию о проблемах с обменом старых долларов у россиян, подчеркивая, что обмен возможен в обычном порядке.