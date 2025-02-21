Песков объяснил критику Зеленского нежеланием Киева вести мирные переговоры

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля объяснил критику Зеленского со стороны Вашингтона, связав ее с нежеланием Киева налаживать мирные переговоры, передает ТАСС.

Песков отметил, что недавние заявления государственного секретаря США Марко Рубио показывают, что многие не могут оставаться равнодушными к действиям киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров.

«Это находит свое отражение в эмоциональных высказываниях», – подчеркнул он.

Песков также добавил, что ситуация вокруг Украины вызывает много переживаний в международном сообществе, что и приводит к критике со стороны американской администрации.

Как писала газета Politico, союзники Украины в США уже советуют Зеленскому принять предложение о сделке по редкоземельным элементам, чтобы улучшить отношения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам, публично отказавшись от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.