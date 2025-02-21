Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.0 комментариев
В Кремле объяснили критику Зеленского со стороны США
Песков объяснил критику Зеленского нежеланием Киева вести мирные переговоры
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что критика Белого дома в адрес Владимира Зеленского связана с нежеланием украинского руководства налаживать мирные переговоры.
Представитель Кремля объяснил критику Зеленского со стороны Вашингтона, связав ее с нежеланием Киева налаживать мирные переговоры, передает ТАСС.
Песков отметил, что недавние заявления государственного секретаря США Марко Рубио показывают, что многие не могут оставаться равнодушными к действиям киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров.
«Это находит свое отражение в эмоциональных высказываниях», – подчеркнул он.
Песков также добавил, что ситуация вокруг Украины вызывает много переживаний в международном сообществе, что и приводит к критике со стороны американской администрации.
Как писала газета Politico, союзники Украины в США уже советуют Зеленскому принять предложение о сделке по редкоземельным элементам, чтобы улучшить отношения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам, публично отказавшись от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.
Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.