Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Внебиржевой курс доллара упал ниже 86 рублей
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, упал ниже порога в 86 рублей, такой показатель в последний раз фиксировался в сентябре 2024 года.
В 10.12 курс доллара снижался на 1,23 рубля к предыдущему закрытию – до 85,59 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Напомним, агентство Bloomberg указывало, что российский рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках.