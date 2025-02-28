Путин поздравил буддистов России с праздником Белого месяца

Tекст: Вера Басилая

«Для последователей буддизма этот праздник, пришедший из глубины веков, является символом возрождения природы и человека, духовного просветления и гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что традиции праздника бережно передаются из поколения в поколение и приобщают молодежь к уникальному наследию предков.

Путин также акцентировал внимание на важности вклада буддистов и буддийских организаций в развитие межрелигиозных и межнациональных отношений в России. Он подчеркнул, что их взаимодействие с органами власти способствует укреплению диалога и поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Фонд содействия буддийскому образованию запустил проект к 80-летию Победы с публикацией материалов и воспоминаний о буддистах, участвовавших в Великой Отечественной войне.