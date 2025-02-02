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Буддийский фонд запустил проект о вкладе буддистов в Победу
Фонд содействия буддийскому образованию решил опубликовать истории о роли буддистов в Победе
Фонд содействия буддийскому образованию запускает проект к 80-летию Победы с публикацией материалов и воспоминаний о буддистах, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также планирует выставку.
Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям начал инициативу под названием «Буддизм и Великая Победа: герои в лицах», сообщает РИА «Новости». В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут публиковаться материалы и воспоминания о подвигах буддистов. Параллельно с этим планируется проведение выставки в Москве, посвященной теме участия буддистов в войне.
По словам советника президента фонда Олега Вавилова, истории будут публиковаться по мере поступления на сайте фонда. Итоги работы над проектом будут подведены в виде печатного сборника. Ожидается также, что выставка будет проходить с мая по сентябрь, и она отметит вклад буддистов в победу над Японией. В настоящее время наибольшее число материалов поступило из Тувы.
Фонд приглашает буддистов принять участие в юбилейном проекте, отправляя рассказы о героических подвигах своих близких в военные годы. Материалы следует направлять на электронный адрес office@buddhiststudies.ru с пометкой «Герои в лицах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны представило мультимедийный проект о роли союзных республик СССР в Великой Отечественной войне с подборкой рассекреченных документов, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне после завершения мероприятий в Казахстане.