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В Молдавии заявили о возможных досрочных президентских выборах после парламентских
Бывший президент Молдавии Игорь Додон предположил, что досрочные парламентские выборы в стране могут состояться в июле, после чего возможны и президентские выборы.
По его словам, досрочные парламентские выборы в стране могут пройти уже в июле, передает ТАСС.
Он отметил, что кампания фактически стартовала и выборы могут состояться начиная с 26–27 июля.
По мнению Додона, это позволит сформировать новое парламентское большинство, исключив представителей партии нынешней власти во главе с Майей Санду.
Додон выразил уверенность, что такие изменения приведут к проведению досрочных президентских выборов.
Политик подчеркнул, что оптимально было бы провести президентские выборы одновременно с парламентскими для экономии средств.
Кроме того, Додон предположил, что в случае изменения политической обстановки, Майя Санду может покинуть республику, поскольку у президента в Молдавии нет значительных полномочий.
Ранее Додон объявил о намерении добиться отставки Санду и проведения досрочных выборов на фоне протестов у администрации президента в Кишиневе.