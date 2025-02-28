В Молдавии заявили о возможных досрочных президентских выборах после парламентских

Tекст: Александра Юдина

По его словам, досрочные парламентские выборы в стране могут пройти уже в июле, передает ТАСС.

Он отметил, что кампания фактически стартовала и выборы могут состояться начиная с 26–27 июля.

По мнению Додона, это позволит сформировать новое парламентское большинство, исключив представителей партии нынешней власти во главе с Майей Санду.

Додон выразил уверенность, что такие изменения приведут к проведению досрочных президентских выборов.

Политик подчеркнул, что оптимально было бы провести президентские выборы одновременно с парламентскими для экономии средств.

Кроме того, Додон предположил, что в случае изменения политической обстановки, Майя Санду может покинуть республику, поскольку у президента в Молдавии нет значительных полномочий.

Ранее Додон объявил о намерении добиться отставки Санду и проведения досрочных выборов на фоне протестов у администрации президента в Кишиневе.