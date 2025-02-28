Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.56 комментариев
Росавиация ввела ограничения на работу Шереметьево
С целью обеспечения безопасности полетов московский аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.
Ограничения действуют с 02.41 мск. Шереметьево (код ИКАО: UUEE) «временно не принимает и не отправляет авиарейсы». Данный шаг предпринят в целях обеспечения безопасности полетов, которое является «главным приоритетом», сообщила Росавиация в Telegram.
Напомним, в среду на вылет и прилет в аэропорту Сочи были задержаны более 40 рейсов из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов.