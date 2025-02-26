В Сочи задержались более 40 рейсов из-за временных ограничений

Tекст: Александра Юдина

Более 40 рейсов в аэропорту Сочи задержаны из-за временных ограничений, введенных в среду 26 февраля, передает РИА «Новости».

Так, на вылет задержано 27 рейсов, в то время как на прилет задержка коснулась 15 рейсов.

В настоящее время аэропорт готов к приему и отправке всех прибывающих бортов. Представители аэропорта заверили, что все службы готовы к нормализации работы и уже принимают меры для минимизации задержек.

В Северной Осетии и других регионах СКФО введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на работу, которые действовали до 8.00 мск. В период их действия три самолета были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

Напомним, российская система ПВО ночью уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.