Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.0 комментариев
В Сочи задержались более 40 рейсов из-за временных ограничений
На вылет и прилет в аэропорту Сочи были задержаны более 40 рейсов из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, свидетельствуют данные онлайн-табло.
Более 40 рейсов в аэропорту Сочи задержаны из-за временных ограничений, введенных в среду 26 февраля, передает РИА «Новости».
Так, на вылет задержано 27 рейсов, в то время как на прилет задержка коснулась 15 рейсов.
В настоящее время аэропорт готов к приему и отправке всех прибывающих бортов. Представители аэропорта заверили, что все службы готовы к нормализации работы и уже принимают меры для минимизации задержек.
В Северной Осетии и других регионах СКФО введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на работу, которые действовали до 8.00 мск. В период их действия три самолета были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах.
Напомним, российская система ПВО ночью уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.