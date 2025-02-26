В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Северной Осетии введен режим беспилотной опасности, аналогичный тому, что установлен в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа, передает ТАСС.

Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим работы, а все силы и средства в регионе находятся в состоянии повышенной готовности.

Между тем, в аэропорту Сочи сняты временные ограничения на работу, которые действовали до 8.00 мск. В период их действия три самолета были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

Росавиация подтвердила, что аэропорт вновь принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.

Напомним, российская система ПВО ночью уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.