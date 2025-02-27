СМИ: Макрон уговорил Трампа принять Зеленского в Вашингтоне

BFMTV: Трамп согласился принять Зеленского после уговоров Макрона

Tекст: Ольга Иванова

По информации телеканала BFMTV, президент США Дональд Трамп изначально не планировал встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, однако изменил свое решение под влиянием уговоров Эмманюуля Макрона. «Зеленский собирался приехать в Вашингтон еще вчера, но некто из администрации Трампа сказал: «Послушайте, Владимир, нет смысла фрахтовать самолет, не приезжайте, все встречи отменены, президент Трамп вас не примет». Это вызвало панику в Киеве», – рассказал журналист телеканала Патрик Сос, передает ТАСС.

После этого, как сообщает телеканал, Зеленский начал звонить Макрону с просьбой убедить Трампа передумать, так как визит был важен для подписания соглашения об украинских полезных ископаемых и имел символическое значение. Французский дипломатический источник, на которого ссылается журналист, утверждает, что Макрон позвонил Трампу и убедил его принять Зеленского, поручившись за него.

Накануне Трамп подтвердил, что Зеленский прибудет в США 28 февраля для подписания соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США.