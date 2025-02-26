Названа дата визита Зеленского в США для подписания сделки по ресурсам

Трамп: Зеленский прибудет в США 28 февраля для подписания сделки по ресурсам Украины

Tекст: Ольга Иванова

Президент США подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля, сообщает ТАСС. Визит станет частью заключения важного соглашения между странами. На заседании кабинета министров глава Белого дома заявил: «Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением».

Ожидается, что основное внимание будет уделено вопросам, связанным с полезными ископаемыми Украины.

Ранее Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам. Сообщалось, что в администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.